Unai Simón, renovación inminente

El siguiente objetivo del Athletic, después de renovar a Nico Williams, es blindar a su guardameta titular Ante esta circunstancia, Julen Agirrezabala podría salir cedido en busca de minutos

Unai Simón está cerca de seguir los mismos pasos que Nico Williams. El guardameta ya habría comunicado al presidente del club, Jon Uriarte, su intención de ampliar un contrato que actualmente lo vincula hasta 2025 en Lezama. Pese a las múltiples ofertas que ha ido recibiendo durante este tiempo, jamás se ha planteado la opción de marcharse. De esta forma, Ernesto Valverde ha podido mostrarse tranquilo ante esta situación, porque siempre ha tenido asegurada la continuidad de uno de los jugadores que conforma la columna vertebral de su equipo.

El portero titular del Athletic Club de Bilbao y la Selección Española se encuentra en uno de sus mejores momentos, en cuanto a rendimiento se refiere. Fruto de ello, ha recibido propuestas tentadoras tanto a nivel deportivo como económico. Los clubes de Arabia Saudí, en su continua búsqueda por acaparar talento europeo, no dudaron en plantearle una posibilidad que rechazó inmediatamente. Uno de ellos, el Al Hilal, estaba dispuesto a desembolsar 50 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Algo similar sucedió con el interés del Bayern de Múnich y Manchester United, quienes querían reforzar la portería por la lesión de Manuel Neuer la temporada pasada y la salida de David De Gea en verano, respectivamente.

Por ello, durante el último mercado de fichajes ya se encargó de disipar cualquier duda que le pudiese situar en otro equipo. "A veces me canso de decirlo, pero yo no me voy a ir de aquí. Me voy a quedar hasta que el club lo decida. Ese es el mensaje que me gustaría mandar. Espero que no se vuelva a preguntar ni hacer bola de estas cosas", declaraba Unai Simón.

Un futuro incierto

En ese sentido, a Julen Agirrezabala se le cerraría una puerta. El segundo portero del cuadro rojiblanco estaría lejos de tener la oportunidad de ser titular en el primer equipo, dado que actualmente no puede competir el puesto.

A día de hoy, San Mamés tiene la portería bien cubierta. No obstante, gestionar esta situación a largo plazo no será tarea sencilla. Agirrezabala quiere minutos y con Unai Simón no se los pueden garantizar. Es por ello que el club vizcaíno le podría dejar salir cedido y el Benfica ya anda al acecho por lo que pueda suceder.