El momento más bonito de la carrera de Unai Simón tiene que ver con Ter Stegen

El portero del Athletic recuerda con especial cariño uno de los duelos entre su equipo y el Barça "Quería demostrar que podía ser titular en el Athletic", confiesa sobre el debut de Liga en 2019

Barça y Athletic han protagonizado enormes partidos a lo largo de la historia. Junto al Real Madrid, son los únicos tres equipos que han jugado siempre en Primera División. La rivalidad entre blaugranas y rojiblancos se ha hecho algo más intensa los últimos años, sobre todo por el hecho de haberse enfrentando varias veces en la final de la Copa del Rey, pero también en la Supercopa de España y, por supuesto, en la Liga.

Unai Simón, guardameta del conjunto de Bilbao, ha sido protagonista de algunos de esos momentos vividos entre ambos clubs. En una entrevista concedida al diario 'El Correo', el internacional español revela uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva. Y tiene que ver, precisamente, con uno de esos duelos.

Un momento único

El vitoriano no olvidará nunca la primera jornada del campeonato de la regularidad de la temporada 2019-2020. El 16 de agosto de 2019, el Barça visitaba San Mamés y los leones lograron la victoria por la mínima con Unai Simón en el once inicial: "Garitano me dio la oportunidad de jugar de titular. Hice un buen partido. Quería demostrar que podía ser titular en el Athletic".

Aduriz marcó uno de los goles de la Liga en la primera jornada | EFE

Y así fue porque su actuación evitó que los blaugrana batieran la portería del Athletic, paso previo al éxtasis que vivió la afición de San Mamés en el minuto 89, cuando Aduriz, que hacía muy poco que había entrado al césped, dibujó una chilena espectacular para superar a Ter Stegen y dar el triunfo a su equipo: "El momento en el que Aduriz marcó de chilena a Ter Stegen, ese partido, es uno de los momentos más bonitos de mi carrera”, asegura Unai Simón a 'El Correo' en una entrevista en la que también asegura que "ganar la Copa con el Athletic es el sueño de niño; ganar la Eurocopa con España es el sueño de profesional".