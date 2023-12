Se cierra la puerta de Nico Williams para el Barça... ¡renueva hasta 2027!

El Athletic ha anunciado la prolongación de contrato del extremo, uno de los jugadores más codiciados del mercado El club rojiblanco no informa nada acerca de la cláusula de rescisión, que podría ser relativamente baja para mantener abierta la puerta de un traspaso en el futuro

Se acabó el culebrón Nico Williams. El extremo del Athletic ha renovado con el club vizcaíno hasta 2027. Era uno de los objetos de deseo del Barça y los cantos de sirena también llegaban desde Inglaterra. El propio futbolista había comentado recientemente que no se preocuparan los aficionados leones, que podían estar tranquilos.

Y, efectivamente, la entidad vasca ha anunciado este viernes que prolonga su contrato cuatro años más. De lo que no han informado es de la cláusula de rescisión, que era uno de los asuntos con más miga. Se supone que esta no es excesivamente alta para no cerrar las puertas a un traspaso en un futuro no muy lejano.

SIN CLÁUSULA

"El Athletic Club y Nico Williams han llegado a un acuerdo para ampliar tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, el contrato que terminaba al final de la presente. El internacional está cerca de cumplir los cien partidos como león (96) con tan solo 21 años, comanda la lista de pases de gol en la competición liguera (5) y 9 de sus 13 tantos con el primer equipo los anotó en la pasada campaña.

El club rojiblanco ha renovado tres años a un futbolista por el que suspiraban clubes muy poderosos en Europa. Sin embargo, Nico Williams ha apostado por seguir haciendo historia en el Athletic Club junto a su hermano Iñaki y el resto de sus compañeros. Llegó en edad alevín a Lezama, hace una década, y ha ido dando pasos firmes hasta convertirse en un pilar fundamental en el primer equipo.

Nico, que disputó el pasado Mundial con 20 años y es hoy un extremo de enorme presente y tremendo futuro, ha suscrito esta mañana el contrato en San Mamés en presencia del presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, y del director general de Fútbol, Mikel González. En la línea trazada por la Junta Directiva, la vinculación de Nico Williams tiene una estructura salarial fija con un componente de variable por objetivos", dice el comunicado del Athletic.