El mal perder de Simeone: Desprecia a Joao Félix y lo acusa de piscinero

El entrenador del Atlético de Madrid no supo encajar que su ex pupilo le amargara otra noche en Barcelona El 'Cholo' no quiso reconocer los méritos de Joao, pero en cambio sí que destacó la parada "maravillosa" de Iñaki Peña

El 'Cholo' Simeone se llevó un duro revés en otra visita a Barcelona. En los 17 anteriores precedentes en el Camp Nou nunca ganó y tampoco lo hizo esta vez en Montjuïc. Una mala estadística provocada, sobre todo, por la exhibición de un jugador al que abrió la puerta de salida del Metropolitano como fue Joao Félix.

Simeone no estuvo elegante ni en el campo ni en la sala de prensa. Durante el partido acusó a Joao Félix de piscinero en una secuencia de tres entradas consecutivas de Azpilicueta tras el descanso, mientras que frente a los medios se negó a reconocer los méritos del portugués.

Xavi le ganó la batalla táctica a Simeone en el FC Barcelona - Atlético de Madrid | Javi Ferrándiz

El técnico argentino tuvo que soportar como Joao Félix era coronado como el rey del partido. Su delicada vaselina sobre Oblak que significó el gol de la victoria le sentó como un tiro. Una muestra del talento del que él no supo sacar rédito cuando era su entrenador.

Misión para Azpilicueta

Simeone cambió fichas tras el descanso y situó a Azpilicueta con la orden de secar como fuera a Joao. El ex del Chelsea vio la amarilla por una entrada que incluso mereció algo más ya que pudo lesionar la rodilla izquierda de Joao Félix.

Azpilicueta cometió dos faltas más sobre Joao y, en una de ellas, en una obstrucción en plena carrera, Simeone gesticuló de forma ostensible en la banda, mientras Sánchez Martínez le perdonaba la expulsión al navarro.

Simeone simuló con los brazos que Joao se había tirado a la piscina. Una teatralización que no mereció amonestación por parte del árbitro, pero en cambio, Xavi Hernández sí que se llevó una cartulina amarilla por "protestar una de mis decisiones desde el área técnica", como reflejó en el acta.

Simeone y Joao Félix, en el Barça - Atlético | Movistar

El entrenador del Atlético de Madrid tampoco estuvo elegante ante los medios. Cuando fue preguntado por Joao Félix, su respuesta fue "no hablo de mis rivales, hablo de mi equipo y me quedo con las cosas buenas".

Discurso incoherente

Simeone justificó así no tener que elogiar al MVP del partido, pero su discurso no tuvo coherencia ya que luego sí que habló de uno de sus rivales, Iñaki Peña, al afirmar que había realizado una parada "maravillosa" al disparo de falta de Memphis Depay.

Al Cholo todo le salió mal y solo contestó con buen humor cuando le preguntaron sobre su mala racha ante el Barça a domicilio: "Pagamos el empate que nos dio la Liga por varios años, es hora de que cambie”.

El célebre gol de Godín en el Camp Nou que dio la Liga en la temporada 2013-14 ha sido la única alegría de un Simeone que no da con la tecla para superar a los barcelonistas en sus visitas como míster colchonero.