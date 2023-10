Take Kubo: "La Real me ha ayudado"

El nipón, gran figura en Anoeta, habló de su experiencia en el club "Me pide mucho, siempre quiere que dé más, que destaque más", dijo sobre Imanol

El presente de Takefusa Kubo en la Real Sociedad es envidiable. Cinco goles, dos asistencias, titularidad absoluta y también con buenas presentaciones en la Champions League, donde lideran el grupo que comparten con el Inter de Milán, el Salzburgo y el Benfica. Y como tal lo valora el futbolista japonés, que habló sobre su presente en una entrevista a la web japonesa del equipo de San Sebastián.

“La Real me ha ayudado a reivindicarme como futbolista, no estaba en buen momento y me ayudó a volver a subirme al tren que te lleva al éxito”, comentó Kubo, que aterrizó en el club la campaña pasada procedente del Mallorca.

Además, valoró el trabajar con Imanol: “Me pide mucho, siempre quiere que dé más, que destaque más, que dé lo mejor en los entrenos y en los partidos. Siempre me reprocha, algo bueno, porque cuando un entrenador no te dice nada es que no espera más de ti. Imanol quiere que todos los futbolistas se peleen por jugar el finde, que destaquen en los partidos, algo bueno para el míster y el equipo”.