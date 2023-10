El Real Madrid, en vilo por un Modric que amenaza con irse en enero

El croata no está contento con el nuevo rol que le está dando Ancelotti en el equipo, y se piensa si pedir la cuenta en el mercado de invierno Sospecha que su historia está escrita para lo que queda de temporada, que jugará menos y que su función es enseñar a los que van a ser sus relevos

Luka Modric lleva un año sumido en la incertidumbre. A sus 38 años sigue rindiendo a alto nivel, aunque su físico le reste resistencia. El Real Madrid retrasó su renovación al último momento, lo que provocó innumerables especulaciones. Luka exigió que, si le renovaban, fuese por sus méritos y no como pago a su dilatada trayectoria. Ancelotti le aseguró que mantendría su rol, pero a las primeras de cambio el croata se ha visto representando un papel inferior.

Eta situación ha disgustado a Modric y ahora se piensa si seguir o pedir la cuenta en enero, aunque Ancelotti divulgue lo contrario. En el Real Madrid confían en que cumplirá el año que le queda de contrato, pero saben que no está a gusto.

Un jugador de su carisma, competitivo, que siente que puede aportar mucho al equipo puede frustrarle no jugar. Por eso, no descartan que acabe buscando una salida en el mercado de invierno. Encontrar un sitio donde se sienta realizado, aunque sea una competición menor, para mantener su nivel de juego y estar en la que puede ser su última Eurocopa. Arabia y Miami mantienen abierta la puerta por si quiere salir y eso tiene en vilo al club blanco, cuyo compromiso es facilitarle la salida.

CONSIGNA: MÁS PROTAGONISMO A LOS JÓVENES

Ancelotti intenta tapar las vías de agua como puede. Dice que habla con él y reconoce que el croata “tiene que aguantar más de lo normal”. “Cuando renovó estaba encantado, después ha cambiado su papel”, agrega el italiano ante la posibilidad que desde el club le hayan dado la consigna de que dé “más protagonismo a los jóvenes”.

Modric sospecha que su historia está escrita para lo que queda de temporada. Que jugará menos y que su rol queda para enseñar a sus relevos desde la jerarquía y sabiduría de una trayectoria ejemplar.

Modric no acepta un papel secundario

La relación de Luka Modric con Carlo Ancelotti no pasa por su mejor momento | EFE

Modric suele hablar claro, no esconde nada. Sus últimas declaraciones han provocado nerviosismo en el club, porque saben que nunca va de farol. “Esta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero descansos ni vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos”, dijo, e hizo un esbozo de lo que puede ser su plan de ruta a partir de ahora: “Me siento bien físicamente y motivado, me siento bien, lleno de energía; de lo contrario, difícilmente podría liderar a Croacia como capitán”.

Si el Madrid se lo pone difícil, él buscará soluciones para seguir liderando a su selección.