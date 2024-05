La confusión de Alonso creyendo que era 10º: "¡Tanto estrés para nada!"

Fernando Alonso protagonizó un momento surrealista en el GP de Mónaco, al cruzar la bandera de cuadros convencido de que había sumado un punto al terminar décimo. "Eres P11", le comunicó su ingeniero, dejando atónito al español.

Alonso hizo trabajo de equipo con Lance Stroll en la estrategia de paradas para que el canadiense pudiera alcanzar a Gasly y sumar el último punto en juego. Pero su compañero tocó el muro al volver a pista y pinchó el neumático trasero izquierdo, arruinando el plan de Aston Martin.

Alonso creyó que había heredado el décimo y se defendió con todo de su inmediato perseguidor Daniel Ricciardo, pero luego se enteró de que su esfuerzo había sido en vano ya que en realidad rodaba undécimo, fuera de los puntos.

"Me sentí confuso porque cuando abrimos hueco y Lance estaba delante de mí después de las paradas en boxes, me dijeron: 'vale, nos hemos asegurado el 10º puesto'. Hemos estado haciendo todo esto para ese último punto. Entonces Lance tuvo el pinchazo, yo dije, 'Oh, ahora yo tengo toda la responsabilidad sobre mis hombros con neumáticos muy viejos para llevar ese punto a casa'. Estuve conduciendo durante 50 vueltas pensando que era 10º", explicó Fernando.

"Cuando crucé la meta y me dijeron P11, dije, 'Oh, así que, eh, todo ese estrés para nada'. Pero de todos modos, me mantuvo vivo", añadió Alonso, extrañado por el lío: "No sé por qué ocurrió. Cuando salió la bandera roja, Lance era P10, yo P12. Y luego en un momento dado reinstalaron a Sainz en P3, así que estábamos 12º y 14º, deberíamos estar 13º y 14º, pero Lance estaba delante de Daniel, que no sé por qué estaba entre nosotros. Así que no sé en qué posición empecé y no sé en qué posición estaba compitiendo".