Sale la luz el desagradable momento que vivió Ángel Cristo Jr en Supervivientes: "Lo vio Kiko, Javi, Marieta, Miri..."

La edición de 'Supervivientes 2024' está siendo marcada por el protagonismo de Ángel Cristo Jr. El concursante desapareció durante más de tres horas, y recibió una expulsión disciplinaria después de saltarse el perímetro de seguridad. De hecho, la "excursión" del participante requirió la intervención de la Fuerza Naval de Honduras.

Ahora, el hijo de Bárbara Rey ha regresado a televisión una semana después en el plató de 'Supervivientes', dispuesto a dar las explicaciones necesarias a los espectadores. Durante la última emisión de 'Conexión Honduras', Ángel Cristo Jr. ha confesado que no pensó en las consecuencias de su desaparición tras la discusión con Aurah Ruiz: "Cuando me marché, no paré de caminar y no pensé en el riesgo. Me encontré en un punto donde no sabía cómo volver".

"Puse mi vida en peligro y también la seguridad de las personas que me estaban buscando", revelaba el concursante. En ese momento, Sandra Barneda le ha respondido, señalando que "hay gente que piensa que lo tenías organizado". Ángel añadía que "nunca pensé las consecuencias de marcharme. Todo lo que he hecho ha sido de forma natural, con mis aciertos y mis equivocaciones. No me quería ir, solo alejarme un minuto".

Además, también ha aprovechado para denunciar la agresión que sufrió por parte de Arantxa del Sol: "Ella no me dio una colleja, me dio tres puñetazos. Me los dio aprovechando que no había cámaras, pero sí testigos que le llamaron la atención. Eso es lo que pasó. Lo vio Kiko, Javi, Marieta, Miri, el lanchero y el inspector".

Después, Sandra Barneda ha intervenido para decir que fue una colleja, y que en caso de que hubiera sido algo más fuerte, la organización habría actuado. Ángel Cristo Jr. se ha mostrado contrario, cargando directamente contra el programa: "El lanchero y el inspector informaron al equipo, pero desde dentro del programa se me recomendó que, para no reavivar mis problemas de violencia de género, no diera importancia a este asunto y dejarlo pasar".