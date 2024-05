¿Se ha acabado la era dominante de Red Bull?

Max Verstappen conquistó su primera corona Mundial en 2021 peleando hasta la última curva con Lewis Hamilton, pero las dos siguientes temporadas fueron casi un 'paseo' para el de Red Bull. Los ocho primeros grandes premios de 2024 parecen confirmar un cambio de tendencia, con cuatro vencedores distintos. Verstappen ha ganado cinco pruebas (Bahrein, Arabia, Japón, China y Emilia Romagna), mientras que sus rivales le han superado en otras tres: Sainz en Singapur, Norris en Miami y Leclerc en Mónaco.

Max conserva el liderato de pilotos, con 31 puntos sobre Leclerc, mientras que Red Bull sigue al frente en constructores, pero Ferrari les pisa los talones, a solo 24 puntos. Es prematuro aventurar si estamos ante un fin de ciclo para la escudería de las bebidas energéticas y su tricampeón Verstappen, aunque su padre Jos lo ve exactamente así: "La época en la que Red Bull tenía el coche dominante parece haber terminado", asegura en 'De Telegraaf'.

Claro que meses atrás Jos Verstappen fue el primero en pedir la 'cabeza' del jefe del equipo Christian Horner a raíz del escándalo por la denuncia de abuso de poder de una empleada. Y si entonces advirtió que el equipo campeón corría el "riesgo de desintegrarse" si el británico se mantenía en el cargo, ahora ha vuelto a la carga, después de que Max tuviese que conformarse con la sexta posición en Mónaco, este domingo: "Quizá el equipo debería volver a centrarse un poco más en las carreras y en la comunicación mútua, en lugar de en otras cosas...", ha reflexionado al respecto.

Ferrari y McLaren, al acecho

Cierto que el caso Horner provocó muchas turbulencias a principios de año, pero entonces no parecieron trasladarse a la pista y Verstappen empezó arrasando como de costumbre. Tampoco es que sus resultados hasta el momento (siete poles y cinco victorias de ocho posibles) sean preocupantes, pero sí lo es el significativo avance de Ferrari y McLaren en términos de rendimiento.

"Red Bull necesita averiguar de dónde viene este problema, porque está claro que equipos como Ferrari y McLaren se están acercando. Max todavía ha sido capaz de enmascararlo un poco por su enorme calidad, pero la gran diferencia con Sergio Pérez es cada vez más evidente", analiza Jos, que su época en F1 compartió box con Michael Schumacher y tras su retirada guió los pasos de su hijo hasta convertirlo en campeón.

Para algunos expertos y también para el implacable asesor de Red Bull, Helmut Marko, el problema actual reside en correlación entre los datos de simulación y los datos de pista, que ya no ofrece las mismas garantías que el pasado año. Un grave handicap teniendo en cuenta la ausencia de test en la categoría reina.

"Comenzamos la temporada pensando que arrasaríamos de nuevo. Pero llegó la primera desilusión en Australia… el problema de fondo no son los circuitos, si no el hecho de que la correlación entre el simulador y la pista no funciona", revela Marko.

En Red Bull asumen que su RB20 sufre en circuitos con pianos son agresivos, al optimizar el ‘efecto suelo’, algo que no han conseguido trasladar al simulador. "Allí pasamos sobre los pianos sin problema, pero en la pista, como dice Max, el coche salta como un canguro", añade Marko.

Una fisura que pueden exprimir al máximo los directos rivales de Red Bull, Ferrari y McLaren, que por ahora están ganando el pulso por el desarrollo, con más o menos acierto en función del circuito de turno. Canadá, próxima cita del calendario, es otro escenario semi urbano, pero luego llegan circuitos permanentes que pueden ayudar a los de Milton Keynes a salir del atolladero. Habrá que esperar unas semanas antes de confirmar si el 'gran circo' puede volver a soñar con una rivalidad que acabe con los monólogos de Verstappen.