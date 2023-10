"Bellingham da miedo, es aterrador"

"Con la madurez, la calidad y la agresividad que tiene, da miedo", ha declarado en la 'BBC' su compañero de selección Kieran Trippier "Lo más temible es que solo tiene 20 años", ha añadido

Jude Bellingham ha superado todas las expectativas en sus primeros meses en el Real Madrid. El centrocampista británico ha marcado 10 goles y ha repartido tres asistencias en sus diez primeros partidos con la elástica blanca y se ha erigido como el referente ofensivo que el proyecto de Carlo Ancelotti necesitaba tras el adiós de Karim Benzema. Su espectacular rendimiento ha sorprendido incluso a los más optimistas con su llegada al Santiago Bernabéu.

Su compañero de selección Kieran Trippier, sin embargo, ha asegurado en declaraciones para la ‘BBC’ que a él no le sorprende cómo ha empezado en la capital española. “Con la madurez, la calidad y la agresividad que tiene, da miedo. Si juega bien allí, en Madrid, los aficionados le adorarán. No me sorprende cómo ha empezado, porque es aterrador”, ha reflexionado el lateral, actualmente en las filas Newcastle.

“Lo hizo increíble en Dortmund y se ha llevado con él esa experiencia. Está jugando con libertad y los jugadores que le rodean van a hacer que su nivel mejore aún más. Lo más temible es que solo tiene 20 años. Puede marcar la diferencia”, ha añadido Trippier. Como se puede observar con estas declaraciones, en Inglaterra están muy ilusionados con el paso adelante de Bellingham en el Madrid.