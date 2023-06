Las notas de LaLiga 2022-2023

El Barça ha sido el campeón de la 92ª edición de LaLiga en una temporada en la que no ha tenido rival Llega el momento de rendir cuentas y calificar a los participantes del torneo de la regularidad

Otra temporada llega a su fin. El Barça de Xavi se proclamó campeón por vigesimoséptima vez en su historia tras firmar un curso impecable. Con el telón ya bajado, llega el momento de rendir cuentas y calificar a los participantes del torneo de la regularidad. ¿Se han cumplido los objetivos? Lo desgranamos a continuación.

Matrícula de honor: FC Barcelona

El Barça en la celebración del título de Liga | Javi Ferrándiz

BARÇA

El torneo de la regularidad ha premiado el buen trabajo y la constancia de Xavi Hernández y sus pupilos. El Barça, prácticamente sin oposición, selló su 27ª Liga a falta de cuatro jornadas de cerrar el campeonato. 88 puntos y solo 20 goles en contra avalan el incontestable trabajo de un equipo que ha recuperado a un verdadero 'killer', Lewandowski, Pichichi con 23 goles, y la mejor versión de su guardián, Ter Stegen, que conquistó su primer Zamora. Sin embargo, aún no ha encontrado la manera de despegar en Europa.

La Champions sigue siendo tarea pendiente para el cuadro azulgrana, aunque no se les puede recriminar nada en la competición doméstica. Y eso, teniendo en cuenta de dónde se viene, es un excelente punto de partida y un indicio de lo bien que se están haciendo las cosas en Can Barça.

El proyecto es más que ilusionante por la importancia capital que han tenido los jóvenes como Gavi, Pedri, De Jong o Araujo, y por el nivel que han ofrecido los fichajes de verano. Si se logra apuntalar del todo la plantilla en el próximo mercado, el Barça será candidato a absolutamente todo.

Sobresaliente: Real Sociedad, Osasuna, Girona y Rayo Vallecano

Sobresalientes en las notas de LaLiga 2022/23 | Agencias

REAL SOCIEDAD

El equipo Alguacil ha dado todos los pasos en firme. Esto es lo que ha permitido a los donostiarras seguir escribiendo páginas brillantes en su historia. Con el centro del campo como elemento diferencial, potenciado por Merino, Zubimendi o Silva, la Real ha sido un engranaje perfecto.

Por si fueran pocas la garantías de la medular, a ello se le ha sumado la particular 'Sociedad' de la Real: Kubo, letal al contraataque, y Sorloth, el 'hombre-gol' del conjunto de San Sebastián. Así, la espléndida temporada del cuadro txuri-urdin tiene su merecida recompensa: cuarta posición y volver a vivir el sueño europeo más grande que existe. Bienvenidos a la UEFA Champions League.

OSASUNA

El equipo de Arrasate ha demostrado que su objetivo debe ser más grande que la permanencia. En Pamplona ha habido muchos premios este año. Primero, el de la final de Copa del Rey, donde cayeron muy dignamente ante un Real Madrid que con más fortuna que buen juego les arrebató el primer título de su historia. Después, el billete de Conference League que otorga el séptimo puesto que se han ganado a pulso.

Cada año que pasa el proyecto de Osasuna es más solvente. A los Herrera, David García, Torró, Moncayola o el Chimy Ávila, se han confirmado dos auténticos jugadorazos formados en 'casa': Aimar Oroz y Pablo Ibáñez. Tampoco se puede pasar por alto el papel de Abde. El futbolista cedido por el Barça ha enamorado a los osasunistas con sus actuaciones y ha evidenciado el buen trabajo que ejerce la dirección deportiva. De seguir así, no tardarán en inaugurar su vitrina.

GIRONA

Si hay alguna cosa segura es que en Montilivi han disfrutado. Míchel y sus 'soldados' han regalado a la ciudad catalana noches históricas de buen juego y atrevimiento. Y lo más importante, han conseguido transformar todos estos jugosos ingredientes en una receta prácticamente perfecta.

El resultado final, un décimo puesto en el año del regreso a Primera. El objetivo a principio de curso era la permanencia y se ha bajado el telón con Europa a la vuelta de la esquina. Incluso los más optimistas empezaron a aprenderse la melodía del desconocido himno de la Conference League. Hubiese sido la guinda al pastel.

RAYO VALLECANO

Han empatado en el Spotify Camp Nou, en el Civitas Metropolitano, han conquistado el Sánchez Pizjuán, el Santiago Bernabéu y La Cerámica y se 'cargaron' al Barça en Vallecas. Sin duda, el ‘mata gigantes’ al que ya todos temen.

El Rayo Vallecano ha sido un equipo de autor, de los que necesita LaLiga. Atrevido y desacomplejado, han acabado undécimos peleando por Europa hasta la última jornada. Con la temporada, también acaba el ciclo de Iraola, que se marcha por la puerta grande y dejando la sensación de que ha dado todo lo que debía dar al club.

Notable: Atlético de Madrid, Villarreal, Sevilla y Mallorca

Notables en las notas de LaLiga 2022/23 | Agencias

ATLÉTICO DE MADRID

El arranque de curso del Atleti dejó mucho que desear. La irregularidad del conjunto rojiblanco hizo que el liderazgo fuera prácticamente una utopía demasiado temprano. Pero no se puede dar por muerto a un equipo que lleva más de una década asomando en el podio de La Liga.

El resurgir de los colchoneros tiene mucho que ver con la consistencia en la zaga defensiva, pero sobre todo con el crecimiento indiscutible de Griezmann que con sus 15 goles y 16 asistencias volvió a ser el 'Príncipe' del Metropolitano.

Incluso los del 'Cholo' robaron la cartera a su eterno rival, el Real Madrid, hasta en dos ocasiones, aunque finalmente se han quedado a las puertas de coronarse subcampeones. Hay que recordar que los colchoneros llegaron a estar trece puntos por debajo del equipo de Ancelotti.

Segunda vuelta de récord (43 puntos de 54 posibles), posición de bronce y una edición más en Champions. Porque, en este caso, lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba.

VILLARREAL

A las puertas de la Champions. Hasta aquí ha llegado el Villarreal, que cierra el curso quinto. Con el billete directo a la Europa League, hay que recordar que la temporada en La Cerámica ha sido, cuanto menos, movida. El Aston Villa les arrebató a Unai Emery a finales de octubre a golpe de talonario. Apostaron por Quique Setién y el cántabro ha sido lo mejor que le ha podido pasar al submarino amarillo.

Con la exigencia extra de la Conference (eliminados en octavos por el Anderlecht) el ex del Barça ha conseguido llevar a otro escalón futbolístico a varios jugadores: Terrats, Baena, Chukwueze, Jackson o Pino han sumado mucho a la causa. Junto a los Pau Torres, Lo Celso, Parejo, Gerard Moreno y compañía, se augura un futuro muy goloso en Villarreal.

SEVILLA

El camino del Sevilla en Liga ha sido complicado. El equipo de Nervión ha vivido en un constante 'dejavú' durante gran parte del curso: cambios en el banquillo (el adiós de Lopetegui y de Sampaoli), pero mismos resultados. Reanudarse, necesitar reinventarse, pero quedarse en el intento. Un querer y no poder. Pero a la tercera fue la vencida y Mendilibar, con su llegada, dio con la tecla para desatascar la realidad del equipo hispalense.

El técnico vasco hizo el mejor diagnóstico a un Sevilla que no encontraba antídoto. Los resultados llegaron y el rumbo del conjunto andaluz en Liga cambió. De luchar por no descender a pelear por puestos europeos. Y, por si fuera poco, el 'efecto Mendilibar' llegó hasta a Budapest, con la conquista de la Europa League. El Sevilla volvió a ser el Sevilla. Tan merecido como inesperado final de curso de los de 'Mendi' que, como otras tantas veces, han demostrado que nunca se rinden.

MALLORCA

La temporada 2022/23 deja un buen sabor de boca en Son Moix. Si el reto de este curso era la permanencia, el equipo de Javier Aguirre lo ha superado con creces. Gran parte del éxito de este Mallorca se debe al gran trabajo y solidez en defensa y, sobre todo, a la inapelable conexión del ataque bermellón: el liderazgo incuestionable del 'Pirata' Muriqi, llevando siempre la batuta en la delantera, junto a un siempre desafiante Kang in Lee, que ha robado el corazón a toda la afición balear.

Una unión perfecta que ha permitido hacer los deberes antes de tiempo: la permanencia matemática llegó en la jornada 34. Hay 'Mallorca' para rato: por tercer año consecutivo, seguirán dando guerra en la categoría de oro y quién sabe si brindarán a Son Moix la ilusión de poder competir por puestos europeos.

Aprobado: Real Madrid, Betis, Athletic Club, Celta, Cádiz, Getafe, Valencia y Almería

Aprobados en las notas de LaLiga 2022/23 | Agencias

REAL MADRID

La temporada de los blancos en LaLiga ha sido muy justa. Con la competición perdida varios meses antes de poner punto y final al curso, los de Ancelotti dedicaron todos sus esfuerzos a la Copa del Rey, que ganaron ante Osasuna (2-1), y a la Champions League, en la que un Manchester City imperial les destrozó en semifinales (5-1 en el global).

Ya sin ninguna distracción, estuvieron a nada de perder una segunda plaza que parecía intocable meses atrás. A un club de la talla del Madrid no se le puede exigir menos que pelear por la Liga hasta final de temporada. Y no han sido rival para el Barça de Xavi. Apostaron una temporada entera a ganar una competición que se decide en escasos siete duelos, y les ha salido claramente cruz.

BETIS

El Betis soñaba con la Champions League a principio de temporada. Pero al final se quedó en eso, en un simple sueño que quedará pospuesto, como mínimo, un año más. No ha superado las expectativas, sacado carácter ni brillado como se esperaba. Jugadores como Canales, Luiz Enrique, Juanmi, Joaquín o el mismísimo Borja Iglesias, que cautivó a los béticos con su faceta goleadora, han ofrecido su versión más descafeinada.

La lesión a medio curso de Nabil Fekir, una pieza fundamental, tampoco ha remado a favor del equipo verdiblanco. Así pues, quedar afianzado en la zona continental por tercer año consecutivo, consiguiendo así un hito histórico es, sin duda, la mejor noticia y la mejor forma de cerrar la temporada para los de Manuel Pellegrini.

ATHLETIC CLUB

Dejó el Athletic los deberes para última hora y le salió mal la jugada. El cuadro de Ernesto Valverde dejó escapar la ansiada séptima plaza en el último suspiro del curso y, con ella, el billete a la Conference.

La temporada de los leones ha sido impropia de un equipo cuyo factor identitario es la presión en la salida de balón: poca intensidad, poco ritmo y poca autoridad, siendo más resultadistas que preocupados de ofrecer buen juego.

San Mamés tampoco ha sido San Mamés. Y no por la afición, siempre a la altura, sino por el desperdicio de puntos ¡hasta 30!, en 8 derrotas y 4 empates. Acaba un curso sin ningún tipo de alarde, algo impermisible a un siempre aspirante a Europa.

CELTA

Lo más positivo del Celta esta temporada tiene nombre propio: Gabri Veiga. Con el permiso de Iago Aspas, en Vigo brilla una estrella más. La salvación ha vuelto a ser el 'triste' pero real objetivo de un equipo que, por nombres, debería aspirar a algo más. Desde el fin de la 'era Berizzo' en el banquillo celeste, se ha estado 'coqueteando' con la puerta del descenso, con el riesgo de que algún día pueda llegar a abrirse.

Este año no ha sido distinto y da la sensación de que la plantilla ha heredado el miedo de los últimos cursos a las jornadas finales. El equipo de Carvalhal ha jugado con fuego con un cierre de temporada horrible (siete derrotas en los últimos diez duelos) y de milagro no se ha quemado. No ha llovido tanto desde ese Celta que estuvo a las puertas de una final de Europa League poniendo contra las cuerdas a un histórico como el Manchester United, en la temporada 2016/17.

CÁDIZ

Como ya pasó en la temporada pasada, el Cádiz ha sellado la permanencia en la última jornada de Liga y ya serán cuatro cursos consecutivos en Primera. Sin duda, la misión para la campaña que viene debe ser terminar el trabajo antes de tiempo.

La temporada no ha sido nada fácil en el sur de España, pero un gran mercado de fichajes de invierno y una afición que se destaca como una de las más cercanas de todo el torneo han sido claves para compensar la falta de ideas, profundidad y frescura que ha exhibido el equipo de Sergio en demasiados tramos de la temporada.

GETAFE

Tiene mucho que agradecer el Getafe a Bordalás. El adiós a Quique Sánchez Flores y la vuelta a casa del técnico alicantino supuso un lavado de cara del equipo, tanto en el terreno de juego como en la mentalidad del vestuario. El 'efecto Bordalás' fue prácticamente inmediato y dio un nuevo aire a un equipo que parecía sentenciado a tambalear todo el curso en la zona roja de la clasificación.

Tener probabilidades de seguir en Primera hasta el último partido era un alto improbable al inicio de la temporada pero, tras el esfuerzo y la pronta recuperación del equipo azulón, el Getafe seguirá estando en la máxima categoría un año más.

VALENCIA

Mestalla ha vivido una de las peores temporadas que se le recuerdan al Valencia. Han pagado muy caros los platos rotos de todo lo extradeportivo fruto de la nefasta gestión de su directiva. Lo que se ha visto en el terreno de juego ha sido un fiel espejo de las malas decisiones que se han tomado en los despachos. El baile de entrenadores (Gattuso, Voro y Rubén Baraja) tampoco ha ayudado a apaciguar las aguas. Ni siquiera jugadores de la talla de Cavani o Kluivert han estado a la altura.

El gran cerrojo que tienen bajo palos, Mamardashvili, ha sido determinante para que las cosas no se torcieran aún más si cabe. La muralla georgiana ha encajado 45 goles en 38 partidos, siendo el sexto portero menos goleado. Pese a todas las adversidades, el conjunto de Baraja ha conseguido salvar la categoría y eso, teniendo en cuenta los tiempos que corren en Mestalla, es consuelo más que válido para la afición che.

ALMERÍA

Objetivo más que cumplido en el primer año del Almería tras su regreso a la élite. Rubi, artífice del ascenso, ha conseguido mejorar el bloque que subió a Primera con fichajes clave como El Bilal Touré, Baptistao o Lázaro Vinicius, entre otros.

La buena faena en casa ha compensado la dificultad de puntuar lejos del Power House Stadium: el equipo ha cosechado únicamente siete puntos a quilómetros de Almería ante los 33 conseguidos en su fortín, convirtiéndose así en el séptimo mejor equipo de La Liga como local. Incluso el Barça lo ha vivido en sus propias carnes (1-0). Pese haber sufrido hasta el final, el cuadro indálico se ha ganado a pulso volver a disfrutar un año más en la máxima categoría del fútbol español.

Suspenso: Valladolid, Espanyol y Elche

Suspensos en las notas de LaLiga 2022/23 | Agencias

VALLADOLID

El conjunto pucelano consumó su descenso en la última jornada del campeonato. Pelearon con uñas y dientes, y aunque no existe consuelo posible para sus aficionados, tuvieron opciones de salvarse hasta el último segundo. Seis equipos podían descender en la última fecha, y le tocó al cuadro de Ronaldo. Con este batacazo, el Valladolid acumula dos descensos en las últimas tres temporadas, y en el Zorrilla ya señalan al brasileño como el culpable de esta dura situación.

Los de Pezzolano se reforzaron en el mercado de invierno con cuatro futbolistas: Amallah, Machís, Honfgla y Larin, siendo el canadiense la pieza que mantuvo al equipo con opciones hasta el final. Sin embargo, sus once participaciones de gol no han bastado para que el Valladolid mantenga la categoría que recuperó el año pasado.

ESPANYOL

Una plantilla que cuenta con futbolistas del estatus de Pacheco, César Montes, Darder, Joselu o Braithwaite no se puede permitir descender. A principio de temporada se hablaba incluso de Europa, pero la realidad de los pericos ha sido muy distinta. Los de Cornellà, no han conseguido sumar de tres en tres y caen, merecidamente, a la categoría de plata con solo 37 puntos en su casillero.

El Espanyol apostó por traer a una leyenda del club al banquillo para rescatar la situación, pero Luis García ha dejado muchas más sombras que luces. Todo ello, sumado al descontento de los aficionados con la dirección, los episodios entre Domingo Catoira y Diego Martínez, anterior técnico perico, el malestar de algunos jugadores con el director deportivo y la injustificable invasión de campo en la derrota contra el Barça, ensucian aún más una temporada para olvidar.

ELCHE

La temporada de los ilicitanos ha sido sencillamente horrible, el peor equipo de Primera, y con diferencia. Colistas y con solo 25 puntos. Demasiados errores atrás que cada partido condenaban las aspiraciones de puntuar, un baile de entrenadores exagerado que no permitió remontar el vuelo nunca y una sensación de inseguridad total durante todo el curso, han sido los ingredientes de un cóctel molotov que ha estallado en forma de un descenso imposible de frenar.

Francisco arrancó en el banquillo, siguieron Gallego, Almirón, Mantecón, Machín y terminó Beccacecce. Ninguno fue capaz de dar con la tecla. La mejor noticia, que la afición no les dejó atrás pese a 'tirar' la categoría muy prematuramente, en la jornada 33. Por lo menos, ya confirmados como equipo de LaLiga Smartbank 2023/24, han regalado buenos partidos a sus fieles. Eso sí, cuando la presión por puntuar desesperadamente ya no existe, todo es más sencillo.