La exigencia de Arteta tras no ganar la Premier: "Queremos mucho más"

Se termina una Premier League en la que el Arsenal no ha podido lograr el hito de conquistar la Premier League. El Manchester City no falló a su cita ante el West Ham y logra su cuarta Premier consecutiva. Pese a no conquistar el título, tras finalizar el encuentro ante el Everton, Arteta ha mandado un mensaje de esperanza a la parroquia 'gunner'.

El técnico vasco, exigente por naturaleza, pese a la gran temporada de los suyos, se ha mostrado exigente para las próximas campañas y se ha dirigido a la afición 'gunner' con un mensaje muy esperanzador: "No te quedes satisfecho. Queremos mucho más que eso y lo vamos a conseguir. Sé lo que tenemos que hacer y también sé que estamos en el camino correcto como club", afirma contundente Arteta.

Tras los elogios recibidos hacia su persona, el técnico ha expresado que la gran temporada del Arsenal no solo es cosa suya: "Todo el crédito de la temporada que hemos realizado tiene que ser para los jugadores y el staff. Son increíbles".

"Se creyó desde un inicio"

El Arsenal de Arteta no termina aquí. El técnico ha dejado claro que es un proyecto a largo plazo y que el rendimiento de los suyos se debe a haber tenido paciencia en su momento, también cuando las cosas fallaban por momentos: "Todo esto está pasando porque se creyó desde un inicio. Han sido pacientes", concluye.