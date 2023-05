La 'Séptima' maravilla

El Sevilla consiguió su séptima Europa League tras vencer en los penaltis a la Roma Pleno andaluz desde los once metros, con Bono deteniendo los disparos de Mancini e Ibañez

Una es casualidad. Hasta dos, si me apuran. Siete son hegemonía. Un abuso de poder. La UEFA grabó por séptima vez el nombre del Sevilla en el trofeo de la Europa League, algo que se ha convertido en norma en el siglo XXI, convirtiendo a los andaluces en el dominador absoluto de la competición. Sufriendo, como en Old Trafford o en la vuelta de semifinales ante la Juventus, los nervioneses se reencontraron tras el 0-1 de Dybala, forzaron la prórroga y alcanzaron la gloria en la tanda de penaltis. Pleno sevillista, con acento argentino (Ocampos, Lamela y Montiel) y un Rakitic que no perdonó. Bono frustró a Mancini e Ibañez.

FICHA TÉCNICA Europa League SEV 1* ________________ 1 ROM ALINEACIONES Sevilla Bono; Navas (Montiel, 94'), Badé, Gudelj (Marcao, 128'), Telles (Rekik, 94'); Fernando (Jordán, 128'), Rakitic; Ocampos, Óliver Torres (Suso, 46'), Bryan Gil (Lamela, 46'); En-Nesyri. Roma Rui Patrício; Ibañez, Mancini, Smalling; Spinazzola (Llorente, 106'), Cristante, Matic (Bove, 120'), Celik (Zalewski, 91'); Pellegrini (El Shaarawy, 106'), Abraham (Belotti, 75'), Dybala (Wijnaldum, 68'). Goles 0-1 M.35 Dybala. 1-1 M.55 Mancini, en propia puerta. Árbitro Anthony Taylor (Inglaterra). TA: Mir (36'), Rakitic (65'), Lamela (109'), Jordán (120'), Ocampos (128'); Matic (21'), Pellegrini (45'), Mancini (48'), Cristante (65'), Celik (75'), Zalewski (105'). Campo Puskas Arena. 61.476 espectadores.

Veinte minutos y un susto le costó al Sevilla domar a la Roma sobre el irregular césped húngaro. Mourinho encendió la lavadora y centrifugó a los andaluces, atenazados por el favoritismo. La primera, para los 'giallorossi', con Spinazzola descosiéndola a los rígidos puños de Bono.

El plan de luso carburó y desactivó la idea de Mendilibar. No ayudaron las interrupciones, Gudelj, Ibañez, Ocampos y Abraham necesitaron asistencias médicas. La Roma no insultaba el guión 'mourinhista', ese que toda Europa conoce: intensidad, juego directo y protesta; mucha protesta. De una recuperación en el centro del campo sacaron petróleo los romanistas. Mancini le ganó el duelo a Rakitic y asistió para que Dybala templara su tensión ante Bono. Definición cruzada de 'La Joya' y 0-1.

Hasta 43 minutos necesitó el cuadro nervionense para pisar área enemiga. Fernando no conectó un córner bien servido por Rakitic. El croata rozaría el 1-1 en un zurdazo que escupió el palo en el largo añadido decretado por Anthony Taylor.

Agresivo y vertical, con Lamela y Suso dándole otro espíritu, el Sevilla atizó a una Roma que salió descaradamente a perder tiempo. Telles la envió al Danubio. El empate rondaba y llegó en el enésimo centro de Jesús Navas al área. Mancini se adelantó al impacto de En-Nesyri pero disparó con fuego amigo. Barritaba el sector sevillista, minoritario en comparación al italiano.

'La Loba' estaba herida y refugiada en su guarida, pero en una falta lateral enseñó colmillo. Abraham, Smalling, Mancini y en última instancia Ibañez perdonaron el 2-1 con Bono y la zaga custodiando la línea. El Sevilla, sin embargo, no se achantó y el VAR desautorizó a Taylor, que acudió a la pantalla para anular un penalti señalado sobre Ocampos. Ibañez rozó el esférico y eso le evitó la penitencia. Las quejas del banquillo capitalino no cesaban, Mourinho le daba la 'turra' al cuarto árbitro, mientras que su equipo se desfondaba físicamente, ya sin Dybala ni Abraham. Belotti obligó a Bono a estirar sus extremidades, mientras que justo antes de la prórroga, Suso, Lamela y Fernando tuvieron tres disparos para evitar el tiempo de alargue.

La gasolina escaseaba. No estaban los dos equipos para muchos alardes, aunque el Sevilla puso y propuso. La Roma empezó a mirar al cronómetro y, viendo el dominio andaluz, no le hizo ascos a los lanzamientos de penalti. Cualquier excusa era buena para perder tiempo. Smalling la estrelló contra el travesaño antes de la tanda.

Con el título en los once metros, tres argentinos (Ocampos, Lamela y Montiel) tomaron la responsabilidad, con recuerdos de Qatar, y Rakitic se unió a la fiesta. Bono le ganó la batalla psicológica a Mancini e Ibañez. Euforia e invasión de campo. La ‘Séptima’ viaja al Pizjuán.