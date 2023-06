El Espanyol se despide de Primera con protestas contra el estamento arbitral

Club y aficionados se quejaron por el maltrato recibido; los seguidores también fueron muy críticos con la directiva blanquiazul En un partido precioso, el Almería logró la salvación y manda a Segunda división al Valladolid

Se despidió el Espanyol de la Primera división con un empate a tres dianas ante el Almería, que logra la salvación, en un partido que tuvo absolutamente de todo. El club perico protestó ante los arbitrajes con una imagen que dará la vuelta al mundo, la afición blanquiazul se quejó sonoramente por el trato de los trencillas y por el de su propia directiva, el juego de espanyolistas e indálicos fue absolutamente eléctrico... Un encuentro que tuvo de todo y del que seguro que habrá disfrutado el espectador neutral.

FICHA TÉCNICA LaLiga Santander ESP 3 ________________ 3 ALM ALINEACIONES Espanyol Joan García; Pierre-Gabriel (Óscar Gil, 63'), Calero (Simo, 46'), César Montes, Brian Oliván; Darder (Luca Koleosho, 64'), Edu Expósito (Keidi Bare, 59'), Denis Suárez, Nico Melamed (Vini Souza, 78'); Puado y Braithwaite Almería Fernando; Pozo, Ely, Babic, Centelles (Akieme, 75'); Samú Costa (Dyego Costa, 75'), Robertone; Embarba, Melero (Portillo, 64'), Lázaro (De la Hoz, 64'); y El Bilal (Ramazani, 83') Goles 0-1 M.11 El Bilal. 1-1 M. 13 Puado. 2-1 M. 49 Pierre-Gabriel. 2-2 M. 58 Embarba. 3-2 M. 73 Luca Koleosho. 3-3 M. 88 Embarba (p.) Árbitro Soto Grado (comité riojano). T.A.: Brian Oliván (30'), César Montes (40'); Pozo (30'), Samú Costa (46'), Ramazani (85') Incidencias RCDE Stadium. 14.213 espectadores.

Lo habían avisado el Espanyol y su masa social a lo largo de la semana: habría queja contra el estamento arbitral. Presidiendo el RCDE Stadium en uno de los laterales, una gran pancarta que rezaba ‘de luto por la justicia deportiva’ daba pistas de que no iba a ser un partido tranquilo, y no precisamente por lo que se jugaba el Almería: la permanencia.

La afición, que entró al estadio tras una sonora protesta en los aledaños de este contra los últimos arbitrajes y su directiva, ya llegaba ‘calentita’. Y los pitos fueron constantes.

El once del Espanyol saltó al terreno de juego para la foto oficial con una camiseta negra, acorde a la pancarta que el club colgó en el lateral. Y, entre una gran pitada que solo paró en el minuto 21 y en el cambio de un Darder ovacionado, los blanquiazules se pasaron el primer minuto de partido sin jugar el balón, con el beneplácito de los futbolistas del Almería, mientras caían varias pelotas de tenis en el terreno de juego procedentes de la grada.

Las protestas continuaron a lo largo de todo el duelo, como cuando el partido se tuvo que parar unos segundos al caer desde el fondo en el que se sitúan los aficionados más ruidosos del Espanyol pelotas de playa. No faltaron tampoco las pancartas contra la directiva y su gestión.

Delicia de partido

Futbolísticamente, el partido fue muy eléctrico, con idas y venidas constantes. El Bilal puso por delante a los de Rubi con un cabezazo a centro de Centelles, pero Puado igualó el encuentro con un auténtico golazo. Un pase en profundidad de Darder acabó, tras un buen control dentro del área, con un tremendo disparo a la escuadra contraria del goleador.

Tras el empate, un Espanyol con confianza y con unos laterales muy profundos se fue a por el segundo y lo mereció, pero este no llegó hasta el inicio de la segunda mitad. Una preciosa jugada colectiva acabó con un balón de Brian Oliván al segundo palo, donde Pierre-Gabriel, llegando desde atrás, batió a Fernando.

El Almería no tardó en igualar el partido mediante una picadita de Embarba ante la salida de Joan García, se cerró con el empate y recibió un gol polémico de Luca Koleosho ya que había dos balones en el terreno de juego en el monmento del tanto del canterano. El extremo se metió hacia dentro y se sacó un latigazo al que no llegó Fernando.

Y si el partido no estaba suficientemente bonito a la par que caliente, un contacto de Simo con Ramazani fue reclamado como penalti por los jugadores del Almería. El colegiado amonestó al futbolista indálico por tirarse, pero desde el VAR lo avisaron que fuera a ver la jugada y Soto Grado rectificó.

Era penalti claro, pero solo le faltaba eso al Espanyol en una campaña en la que los colegiados y el videoarbitraje le han castigado severamente. Embarba no falló desde los once metros. Doblete del experico; la ley del ex, la que acabó dando la permanencia al Almería tras nueve largos minutos de prolongación.