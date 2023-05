Osasuna le roba la séptima plaza al Athletic

Los rojillos superaron a unos leones desdibujados y a falta de dos jornadas ocupan posición de Conference League Budimir y Lucas Torró inclinaron la balanza en una segunda parte donde ni la entrada de Sancet cambió el panorama rojiblanco

Osasuna no se conforma con haber sido finalista de la Copa del Rey. No se conforma con haber asegurado su presencia en la próxima Supercopa de España. Osasuna quiere volver a pasearse por Europa. A falta de dos jornadas para el final de liga los de Jagoba Arrasate le han birlado la séptima plaza, que da acceso a la Conference League, al Athletic (2-0). Los rojillos son la piedra en el zapato de los leones.

FICHA TÉCNICA Liga Santander OSA 2 ________________ 0 ATH ALINEACIONES Osasuna Aitor Fernández; Peña, Aridane, David García, Manu Sánchez; Torró; Barja (Rubén García, m. 69), Moncayola (Pablo Ibáñez, m. 81), Aimar (Iker Muñoz, m. 88), Abde (Diego Moreno, m. 88); Budimir (Kike García, m. 79). Athletic Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes (Lekue, m.81), Yuri; Zarraga (Guruzeta, m. 56), Vesga; Nico Williams (Sancet, m. 56),Muniain (Raúl García, m. 79), Berenguer; e Iñaki Williams (Ares Djalo, m. 81). Goles Budimir 1-0 (m. 50), Torró 2-0 (m. 77). Árbitro Muñiz Ruiz (Comité gallego), asistido por Blanco Rodríguez y Estévez Iglesias. El colegiado principal mostró amarilla a Torró, Budimir, Pablo Ibáñez por parte de Osasuna. A de Marcos, Berenguer y Vivian por parte visitante. Incidencias Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga Santander disputada en el estadio El Sadar ante 19.830 espectadores. En los prolegómenos del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Iñaki Alkiza, expresidente de la Real Sociedad y padre del segundo entrenador de Osasuna, Bittor Alkiza.

Por si no dolió suficiente la eliminación copera en semifinales, Osasuna dio otro bofetón al elenco de Ernesto Valverde con un triunfo que desplaza a los rojiblancos de posiciones europeas. No lo parecía al principio, en una primera mitad un tanto contemplativa y en la que fueron los Williams los que centraron las ocasiones.

Lo probó primero Nico con un disparo al lateral de la red y luego las tuvo su hermano mayor. Iñaki buscó la espalda de la zaga navarra y logró colarse un par de veces, ambas muriendo en paradas de Aitor Fernández.

Espoleó a los suyos Arrasate en el descanso. Salida en tromba tras el mismo y Kike Barja en una acción de estrategia ya avisó. No perdonó en el segundo intento Budimir, que conectó un imponente testarazo en el que Agirrezabala no estuvo acertado. Buscó despejar a mano cambiada y no impactó bien. El ariete croata, que será baja en el Coliseum por acumulación de amarillas, pudo hacer el 2-0 pasada la hora de juego pero falló en el chut.

Ya había sacudido al equipo Valverde entre medias, donde Zárraga malogró una buena ocasión. Fue su última acción antes de que entraran Guruzeta y Sancet. Sorprendió la suplencia del 'lince', que pasó mala noche. Se notó, porque pasó de puntillas en el rato que tuvo para revolucionar el duelo.

Osasuna estaba más entero y en el tramo final logró el gol de la tranquilidad. Abde forzó una falta que él mismo ejecutó al palo, aunque en el rechace Moncayola estuvo muy vivo. Ganó el balón, cedió para Aimar Oroz y este regaló el 2-0 a Lucas Torró. Se perdieron todas las marcas y lo pagó caro la zaga del Athletic, mermada por bajas de peso.

No hubo atisbo de reacción visitante, que sucumbió de nuevo y sólo acumula cuatro puntos de los últimos 18 posibles. Éxtasis en El Sadar, que desea poner la guinda a la temporada. Ahora están más cerca.