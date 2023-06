El Girona se queda a las puertas de Europa

Budimir marca un doblete para clasificar a Osasuna en Conference League y despertar del sueño a los de Míchel El Girona murió en la orilla y se quedó a dos goles de la séptima plaza. Los rojiblancos acaban décimos la temporada

Honor al Girona de Míchel. Pese a la derrota. Hoy no se habrá cumplido el objetivo de los 52 puntos para ser el mejor equipo de la historia de Montilivi ni se habrá entrado en Conference, después de perder ante Osasuna en El Sadar (2-1). Solo faltaron dos goles para tocar la gloria. Pero el verdadero objetivo, y lo más importante, lleva semanas siendo una realidad con la permanencia y acabará la temporada en la décima posición con 49 puntos.

FICHA TÉCNICA Liga Santander OSA 2 ________________ 1 GIR ALINEACIONES Osasuna Aitor Fernández; Rubén Peña, Aridane, David García (Juan Cruz, 6'), Manu Sánchez, Torró, Moncayola (Ibáñez, 84'), Aimar, Kike Barja (Rubén García, 69'), Abde (Moi Gómez, 84') y Budimir (Chimy Ávila, 69'). Girona Gazzaniga; Arnau, Bernardo (Yan Couto, 64'), David López, Miguel (Javi Hernández, 85'), Oriol Romeu, Iván Martín, Yangel Herrera (Aleix Garcia, 59'), Tsygankov, Riquelme (Stuani, 59') y Taty Castellanos (Reinier, 65'). Goles 1-0 M. 52 Budimir. 2-0 M. 55 Budimir. 2-1 M. 75 Reinier. Árbitro Ortiz Arias (madrileño). T.A.: Moncayola (74') / Yangel Herrera (35'), Bernardo (57'), Couto (92') Stuani (95') y Gazzaniga (96'). Incidencias El Sadar. 22.128 espectadores.

Gracias a ello, los rojiblancos han mantenido vivo el sueño hasta la última jornada. Aunque Budimir les ha despertado con un doblete en la segunda parte. La afición ha acompañado al equipo todo el camino, al igual que lo continuará haciendo el próximo curso tanto en casa como por los campos de Primera.

Para jugar en Europa la próxima temporada, sólo había una combinación posible: el Girona tenía que ganar en El Sadar y esperar a que el Athletic no lo hiciera en el Bernabéu. Los de Míchel han empezado aplicando muy bien el plan de partido, pero Osasuna poco a poco se ha ido saliendo más con la suya. La banda derecha estaba por donde más se sufría. Arnau y Bernardo iban locos para frenar a Abde, que llegó con facilidad al área e intentó buscar el segundo palo con un disparo raso cruzado que acabó fuera. Antes, lo había probado Yangel Herrera desde la frontal. Mientras que un pepinazo de Iván Martín ha acabado en manos de Aitor Fernández sin dificultades.

El guardameta también ha intervenido para desviar con la mano un balón de Riquelme. Sin embargo, la ocasión más clara la ha tenido Budimir después de que Gazzaniga se hiciera un lío con los pies y Aimar la pisara para pasarle a su compañero. Acto seguido, Taty Castellanos ha desperdiciado la oportunidad más clara para los rojiblancos. Y David López ha sido providencial para cortar el remate de Abde.

Osasuna generaba más peligro, pero el Girona se las arreglaba para impedir que fuera más allá. Gazzaniga ha tenido que aparecer para sacar a córner otro disparo de Abde. En la última jugada antes del descanso, Aitor Fernández hizo una parada de mérito para frustrar a Tsygankov y después en el córner, el cabezazo de Bernardo ha salido rozando el palo. Los de Míchel seguían dentro del partido.

El premio era demasiado grande como para no buscarlo con todo. Sin embargo, había más factores determinantes. En otro de los partidos de la jornada que se estaba disputando en Madrid, el Athletic ha superado a Courtois con un gol de Sancet dejando al Girona sin posibilidad alguna de clasificarse en Conference. Inmediatamente, Osasuna, que también se veía sin la plaza europea, ha dado un paso adelante para marcar en la portería de Gazzaniga.

Lo logró Budimir con un doblete en un santiamén con dos jugadas por la derecha que él no falló en el corazón del área. El 2-0 y saber que los de Arrasate debían defender el resultado para sus intereses, lo ponían dificilísimo. . Sin embargo, el equipo no bajó los brazos. Un remate de cabeza de Taty ha terminado a manos de Aitor Fernández. Reinier, que había sustituido al delantero argentino, abrió un hilo de luz con un gol en el minuto 75. En el Bernabéu también había buenas noticias con un gol de Benzema. El equipo se ha vaciado, pero al final no ha conseguido marcar los dos goles que le faltaban para desbancar a Osasuna del séptimo puesto. Los de Arrasate jugarán en Conference la próxima temporada.