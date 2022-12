Lola Índigo confiesa lo duros que fueron sus inicios: "Si me iba mal, pues les chupaba un h****"

Fue la primera expulsada en su edición de Operación Triunfo Sin embargo, eso no impidió que arrasara en el mundo de la música después

El podcast de Laura Escanes ha vuelto a tener una invitada de excepción en la figura de Lola Índigo, posiblemente una de las participantes de Operación Triunfo que más éxito han tenido en el panorama musical por su esfuerzo al conjugar unas increíbles coreografías con música pegadiza y sencilla. Después de arrasar en los festivales de toda España, ha asistido al podcast de Escanes para sincerarse sobre los orígenes de su carrera.

"En mi caso yo no era la gallina de los huevos de oro. Yo fui la primera expulsada de mi edición, entonces para ellos no era ningún tipo de pérdida si a mí me iba mal" explicaba Lola que suele llevar con cierto orgullo haber sido la primera expulsada para luego tener bastante éxito.También ha asegurado que la discográfica le dio 500 o 1000 euros para producir el videoclip de "Yo ya no quiero ná" y "Si me iba bien, perfecto. Si me iba mal, pues bueno, les chupaba un huevo seguramente" ya que la inversión había sido mínima en ellos.

De esta manera, Lola Índigo ha querido ponerse en valor en un año que ha sido realmente complicado para ella, ya que ha perdido a dos de sus cuatro abuelos y ha sentido mucho el vacío de ellos.