David de Gea y Edurne se casan este sábado: Todos los detalles de la boda secreta

La pareja se dará el 'sí quiero' este sábado 1 de julio La ceremonia se ha llevado en secreto

Tanto Edurne como David De Gea se encuentran en una etapa muy feliz. La cantante ha formado parte del jurado de 'Got Talent: All Stars', y el guardameta del Manchester United ha vivido una temporada apasionante. No solamente eso, y es que el portero ha recibido el 'Guante de Oro' por haber mantenido su portería a cero a lo largo de estos últimos diez meses.

La pareja lleva más de 12 años juntos, y hace dos años decidieron ampliar la familia con el nacimiento de su primera hija Yanay. Según informó la semana pasada Laura Fa a 'Mamarazzis', Edurne y De Gea han dado un paso más en su relación y se darán el sí quiero este verano.

La artista y el guardameta se casarán en les Pedreres de Lithica s'Hostal, uno de los lugares más destacados de Menorca. Está lleno de laberintos y jardines, en el que se encuentra todo tipo de arte y buenos paisajes.

'Así es la vida' ha indagado sobre la boda y ha anunciado que este viernes se celebra una preboda. El formato ha informado que la ceremonia será muy íntima, solamente contará con 80 invitados que irán vestidos de blanco. Entre los asistentes se encuentran Risto Mejide, Santi Millán y Dani Martínez.