Esta es la inesperada afición de Edurne

La artista forma parte del jurado de 'Got Talent: All Stars', el nuevo programa que se estrenará este próximo sábado La cantante ha asegurado que le encanta coleccionar unas figuras, y que tiene 750

Edurne está viviendo una etapa muy feliz. La cantante forma parte del jurado de 'Got Talent: All Stars', el nuevo programa que se estrenará este próximo sábado a las 22 horas en Telecinco. Ha confesado que ha sido una edición muy especial: "Yo me he quedado con la boca abierta porque hay gente muy buena en todas las disciplinas".

Ahora, en una entrevista que la cantante ha concedido a 'El País', se ha conocido que tiene una afición: coleccionar Funko Pop. Ha asegurado que tiene una habitación con unas 750 figuras de personajes ficticios y reales y que se ha convertido en un vicio para ella.

Edurne ha confesado que el primero fue uno de Rapunzel "una de mis películas favoritas de Disney", y que, después, un amigo le regaló otro, y cuando tuvo tres pensó que quedaban muy bonitos y quería más: "Investigué en internet y cuando vi que había tantas cosas de películas que me gustaban, de cantantes… No pude parar".

La artista ha explicado que la mayoría de los 750 que tiene los tiene guardados en sus cajas originales. Entre risas, ha comentado que la culpa es de sus amigos: "Yo no empecé comprando estos muñecos. Todo es culpa de mis amigos, que empezaron a regalármelos".

Hace unos meses, en el plató de 'El Hormiguero', Edurne aseguró que tiene un muñeco personalizado con su rostro, y uno con el de su pareja, David de Gea.