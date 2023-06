Velasco: "Tuvimos la cabeza fría y después nos han salido las cosas"

"Hemos hecho historia entre todos en un club tan grande y con este escudo en el pecho", comentó Sergio González "Muy triste por irme y muy contento por la historia que he construido aquí", destacó Marcenio en su despedida

El fútbol sala azulgrana ha completado un espectacular 'sextete' de ligas a nivel de club y lo ha hecho por la vía rápida con una victoria por 2-5 en la pista del Jaén Paraíso Interior con una segunda parte para enmarcar y de esta forma ya son siete las ligas de la sección, las tres últimas seguidas y las dos últimas con Jesús Velasco en el banquillo.

El técnico toledano admitió sentir "una gran alegría. Cada partido es diferente. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar aquí, con un público entregado a su equipo. Hemos estado a muy bien nivel, supimos tener la cabeza fría cuando ellos se han puesto arriba y después nos han salido las cosas. Hay un aspecto muy importante en el fútbol sala que es el gol. En el primer tiempo hemos generado varias ocasiones, no han entrado y eso nos mantenía 2-0 abajo. Ellos han marcado dos y a partir de ahí nos han esperado atrás para salir a la contra".

"En el segundo tiempo hemos tenido el gran acierto de meter muy pronto el 2-1. Eso nos ha dado mucha confianza, el equipo ha pegado un cambio de intensidad y al final el resultado nos ha acompañado. Creo que hemos hecho un play-off ascendente. Empezamos bien y hemos acabado de manera excepcional. Teníamos la espada de Damocles con la Champions desde que nos eliminaron en noviembre y sabíamos que solo nos valía ganar la liga. Y eso nos ha ayudado", explicó el míster barcelonista.

Sobre los rumores de una oferta de la Federación Española para hacerse cargo de la selección en sustitución de Fede Vidal (todo apunta a que seguirá al menos hasta el Mundial del año que viene), Velasco fue muy claro. "El técnico tiene un contrato maravilloso en un club maravilloso y está muy a gusto. No hay ninguna inquietud por parte del club ni por parte mía", concluyó uno de los mejores entrenadores de la historia de este deporte.

El encuentro fue el último como azulgranas de Carlos Ortiz y de Marcenio. "Con la adrenalina de la final aún no soy consciente de que era mi último partido. Hemos hecho una segunda parte excelente. Ha costado mucho, sabíamos que iban a apretar mucho con su afición muy enchufada, pero en la segunda parte el equipo ha sacado la raza y hemos hecho un partidazo. Me vienen muchos recuerdos, pero ahora quiero disfrutar, descansar y ya pensaré más adelante en lo que he tenido la suerte de vivir", explicó el 'Espartano' en su despedida de las pistas.

El Barça logró al séptima liga de la sección | FCB

"Ha llegado el momento. Mañana cuando despierte recordaré todo lo que he vivido en este club. Estoy muy contento y muy feliz. Ha sido un placer. Siempre he intentado dar lo mejor en la pista y el título es fruto del trabajo de todo el equipo. Voy a celebrar el último título. Estoy muy triste por irme y a la vez muy contento por la historia que he construido aquí", comentó el brasileño visiblemente emocionado.

Dídac ha sido titular en los tres partidos de la final tras vivir en el banquillo las semifinales. "Ellos han salido en tromba y el resultado así lo mostraba. Se han puesto por delante y hemos tenido que picar piedra. En la primera parte ellos estaban más frescos, pero en la segunda cuando han bajado nosotros hemos seguidos y con la calidad y base de insistencia hemos podido distanciarnos. Y al final hemos defendido bien el portero-jugador", comentó el catalán.

La gran figura de los play-off ha sido sin duda Pito. "La primera parte empezamos un poco nerviosos. No estábamos a nuestro ritmo, pero en el descanso hablamos y nos dijimos que había que tener tranquilidad, que ya habíamso remontado partidos muchos más difíciles como el de las semifinales de la pasada Champions contra el Benfica. Nos ha venido bien esa experiencia, salieron las cosas y ahora a disfrutar con otro título. Visca el Barça y seis de seis!", ápuntó muy feliz el de Chapecó.

El Barça fue un equipo con mayúsculas en el Olivo Arena | FCB

Dyego volvió a ser muy importante como viene sucediendo siempre desde hace casi dos lustros. "Ya sabíamos de la dificultad que tendría el partido. Nos hicieron dos goles y se encerraron, pero nosotros estábamos haciendo nuestro juego y era una cuestión de paciencia. Marcamos el 2-1 y hemos conseguido este título tan deseado más la clasificación para la Champions. El equipo está muy bien. Era muy importante clasificarnos para la Champions. Muy feliz por poder volver a disputarla, porque sabemos lo importante que es para el club", indicó el de Palmitos.

Sergio González ha vuelto por tercera vez al Barça y lo ha hecho a lo grande como 'Pichichi' azulgrana en la liga con 22 tantos. "Ha sido mi forma de reivindicarme, yo quiero jugar siempre. No lo había hecho en la primera parte y en el descanso cuando sabía que saldría de inicio les he dicho que vamos para adelante y que iba a marcar seguro. Estoy radiante. Felicitar a todas las secciones y al club en general, porque estamos haciendo todos un gran trabajo. Hemos hecho historia entre todos en un club tan grande y con este escudo en el pecho", dijo el catalán.

Por último, Catela confirmó su gran momento con un partidazo y un golazo para la historia, el 2-5 definitivo. "Estoy muy contento, me hace mucha ilusión. Sabíamos que ganar aquí sería mucho más complicado que en el Palau, pero el equipo está en un gran momento, hemos acabado muy bien y cuando estamos a este nivel somos el mejor equipo. Lo hemos sacado y ahora a disfrutar, que es muy bonito esto", manifestó el gaditano.