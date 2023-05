Dyego, un profesional ejemplar que da siempre la talla

El de Palmitos vive por y para el fútbol sala con una dedicación que debe ser un espejo para los más jóvenes Desde su llegada al Barça en enero de 2014, el brasileño sigue brillando y no vacila a la hora de asumir galones

En el mercado invernal de la temporada 2013-14, Marc Carmona seguía adelante con su tarea de renovar un equipo campeón y meses antes de conquistar su segunda Champions League sorprendió con el fichaje de Dyego Henrique Zuffo.

Procedente del Krona, el ala de Palmitos llegó al Palau con 24 años y lo pasó mal en los primeros meses. Además de que vivió en sus carnes la famosa ‘saudade’, llegó en enero varias semanas de terminar la Liga de Brasil y le costó mucho recuperar su mejor forma.

Sin embargo, lo consiguió a base de trabajo y de profesionalidad, las dos constantes que lo han convertido en uno de los mejores jugadores del planeta y en un referente del Barça desde hace casi una década. Con un uno contra uno único en el planeta gracias a su capacidad de desborde que sigue entrenando durante horas, Dyego lleva más de nueve años echándose el equipo a sus espaldas en los momentos más complicados y su ausencia provoca un enorme vacío como, sin ir más lejos, en la pasada Copa de España.

“Un profesional lo tiene que ser las 24 horas y los 365 días del año. A mí me pagan por jugar cada partido y tengo que saber jugar con molestias o cuando estoy cansado. A veces, voy a por un balón al cien por cien y me pasa algo. Si tengo una molestia no puedo esprintar fuerte, pero el rival no me puede ganar”, explicaba a SPORT en una reciente entrevista en la que se sinceró al explicar cómo concibe el fútbol sala.

Dyego Henrique Zuffo es feliz en el Barça | EFE

"Soy un ala de desborde y tengo claro que si quiero jugar como me gusta, no puedo fallar. Tengo que conseguir que el entrenador confíe plenamente en mí. Él tiene que saber que lo que hago es fruto del trabajo y de la experiencia. Y mira que no analizo vídeos, porque cuando estudias demasiado, a veces te condiciona y preparas algo que después no sucede. Yo siempre trabajo la mente", añadió el internacional con la 'verdeamarelha'.

Renovado hasta 2025, el de Palmitos cumplirá 35 años en agosto y ya ha amasado un gran palmarés en el Barça con tres Champions, tres Ligas, tres Copas del Rey, tres Supercopas, cinco Copas del Rey y seis Copas Catalunya.

Además, fue el mejor jugador de la LNFS en la campaña 2016-17 y en la actual está haciendo méritos para pelear otra vez por ese galardón. Ha marcado ya nueve goles en la liga con más de una decena de asistencias y su carácter ganador y rebelde sigue contagiando al equipo.