El Palau despidió a Marcenio y a Ortiz

El Barça rindió un homenaje a los dos jugadores que no seguirán en el equipo azulgrana la próxima temporada El brasileño llegó al club en el mercado de invierno de la temporada 2018-19 y el madrileño, hace dos veranos

El Barça logró el martes una importantísima victoria por 5-2 frente al Jaén Paraíso Interior que le permite situarse con 2-0 en la final de la liga de Primera División y este viernes a las 21.30 horas tendrá la primera oportunidad de conquistar el título por séptima vez en la dificilísima 'caldera' del Olivo Arena.

A la conclusión del encuentro, el club realizó un sencillo y emotivo homenaje a los dos jugadores que dejarán el equipo de cara a la próxima temporada, con la presencia del directivo encargado de la sección, Aureli Mas. Se trata del madrileño Carlos Ortiz (cuelga las zapatillas con 39 años) y el brasileño Marcenio (apunta al Sporting Anderlecht belga que dejó al Barça fuera de esta Champions).

Ortiz es uno de los jugadores españoles más importantes de la historia. Después de su exitosa etapa en Movistar Inter donde conquistó tres Champions, seis Ligas, cuatro Copas de España, una Copa del Rey y cinco Supercopas y después de un paso de dos cursos con el ACCS galo también a las órdenes de su inseparable Jesús Velasco, el madrileño ha ofrecido sus últimas clases en el Barça en dos cursos en los que ha logrado una Liga, una Champions, una Copa de España, una Copa del Rey y está a una sola victoria de añadir otra Liga más. Además, es el jugador que más veces ha vestido la 'Roja', un total de 215 veces.

"Creo que todavía no soy consciente de que esto se acaba. Hasta que no esté en mi casa y vea a esta gente jugar y entrenar creo que no me vendré abajo. De momento voy tirando. Cuando tienes tan claro que es el momento perfecto y que hay que hacerlo ahora no le das muchas más vueltas. Estoy intentando disfrutar al máximo la final, cada minuto, peleando como siempre, dando mi cien por cien. Ojalá podamos celebrar la liga el viernes y luego ya pensaremos en el mañana. Yo no quiero ni un quinto partido ni un cuarto, aunque me joda y eso signifique que el viernes será mi último partido", comentó tras la segunda victoria frente a los jiennenses.

Ortiz se rindió a los Dracs, un grupo clave para las secciones | FCB

"El Palau siempre ha sido un sitio muy especial para todo el mundo. Los rivales notábamos que había magia y un sonido diferente al resto de pabellones. Y cuando juegas en el Barça se agradece muchísimo ese apoyo y ese empuje. Los Dracs son espectaculares y cuando van a tu favor, mucho más. El Barça ha crecido muchísimo en el fútbol sala. Una vez que estás dentro te das cuenta de lo que es, de los medios de que disponen, de las facilidades y de toda la gente que hay trabajando detrás. Y los amigos de Barça TV, que no me quiero olvidar de ellos. La verdad es que es un club especial y el más grande que hay en el fútbol sala sin duda", comentó el cierre.

"Gracias a Dios soy yo quien decide que pongo el punto y final. He tenido oportunidades seguir jugando ya con 40 años y creo que en el futuro voy a agradecer que sea yo el que decide parar,. Creo que mi cabeza lo va a agradecer. De momento lo que quiero es ganar la liga y después descansar, irme de vacaciones con mi pareja y con mis amigos, disfrutar del verano y a partir de septiembre evidentemente seguir ligado al mundo del deporte. Manejo varias propuestas y todavía no tengo claro cómo ni en qué puesto, pero seguiré vinculado al mundo del deporte", añadió el 'Espartano'.

Por su parte, Marcenio llegó como fichaje de invierno en la temporada 2018-19 y fue el espaldarazo definitivo que necesitaba el equipo de Andreu Plaza para iniciar una gran racha de éxitos que tuvo la Champions 2019-20 como momento culminante. El brasileño ha logrado en el Barça dos Champions, tres Copas de España, tres Copas del Rey, tres Supercopas y está a una victoria de su cuarta liga.

Ortiz y Marcenio, una imagen que lo dice todo | FCB

"Es un momento muy difícil para mí y para mi familia. Me despido del Barça, que es un sitio que me encanta y en el que me encuentro muy bien. Esto es una parte del deporte y ahora, a intentar seguir un buen camino fuera. Siempre tendré al Barça y a su afición en el corazón. Ni en mis mejores sueños habría pensado que tendría tantos éxitos aquí, tantas cosas buenas. Me acogieron muy bien y esto fue muy importante para mí. Es el club más grande del mundo, el mejor sitio y he disfrutado mucho", explicó el ex del Gazprom Ugra ruso.

"Dicen mis compañeros que soy el talismán. Que llegué y cambié un poco la historia de estos últimos años... siempre estamos de broma con eso (ríe mientras Sergio González le hace burla por detrás). Estoy muy contento por todo lo que he conseguido aquí, pero no lo hice solo. Somos un equipo y solo he sido una pieza más. El Barça me llegó en el momento ideal de mi carrera. Fue un cambio. Cuando llegué y empezamos a ganar fue brutal y me voy muy contento por todos los títulos disputados y por lo mucho que hemos ganado", reiteró el internacional con la 'verdeamarelha'.

"Yo seguiré mientras el cuerpo me permita jugar al máximo nivel. No sé lo que va a pasar. Voy a intentar seguir trabajando para seguir compitiendo, luchar por títulos y seguir a este nivel en el equipo al que iré. De todas formas, ahora solo pienso en cerrar esta liga, que va a ser muy difícil por lo mucho que aprieta Jaén de local. Voy partido a partido y ahora tengo a preparar mi cabeza para encarar el partido del viernes con la máxima concentración", concluyó Marcenio.