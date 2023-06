El Barça, campeón con una colosal segunda parte y... ¡a Europa!

Los azulgranas levantaron un 2-0 adverso en nueve minutos para lograr la séptima liga de la sección El tercer título liguero seguido llega con un premio añadido: el billete para la próxima Champions League

Desde la llegada de Jesús Velasco, el Barça ha protagonizado algunos encuentros 'redondos' como la final de la Champions 2021-22 ante el Sporting o las 'semis' de la pasada Supercopa frente a ElPozo, pero este viernes en Jaén la segunda parte que supuso la séptima liga seguida de la sección y la clasificación para la próxima Champions ha sido de las que hacen historia.

FICHA TÉCNICA PRIMERA DIVISIÓN RFEF JPI 2 ________________ 5 BAR ALINEACIONES JAÉN PARAÍSO INTERIOR, 2 (2+0). Espindola (p., 1'-28'), Pablo Taborda, César, Chino, Alan Brandi -cinco inicial-, Henrique (p.s., 29'-40'), Attos, Mati Rosa, Míchel, Renato (2), Mauricio, Wanderson y Nem. BARÇA, 5 (0+5): Dídac (p.), Antonio Pérez, Marcenio, Matheus (1), Pito -cinco inicial-, Carlos Ortiz, Catela (1), Dyego (1), Ferrao (1), Harrison, André Coelho y Sergio González (1). GOLES 1-0, Renato (5:09); 2-0, Renato (6:11); 2-1, Sergio González (20:44); 2-2, Dyego (27:10); 2-3, Matheus (29:00); 2-4, Ferrao (29:15); 2-5, Catela (30:21). ÁRBITROS Felipe Madorrán (vasco) y Urdanoz Apezteguia (navarro). Expulsaron con roja directa al local Espindola (28:18). Mostraron tarjeta amarilla al local Attos (5:40) y a los visitantes Ferrao (5:40), Harrison (8:19), Pito (12:14), Antonio Pérez (12:31) y Carlos Ortiz (32:21). INCIDENCIAS Tercer partido de la final de la liga de Primera División RFEF disputado ante unos 6.500 espectadores en el Olivo Arena (Jaén).

El conjunto barcelonista se ha impuesto por 2-5 en la pista de un Jaén Paraíso Interior que ganaba por 2-0 al descanso para cerrar de manera brillante y a las primeras de cambio la final liguera en lo que supuso el último encuentro como azulgranas de Carlos Ortiz (se retira al borde de los 40 años) y de Marcenio (apunta al Sporting Anderlecht).

El encargado de levantar el título liguero en una temporada en la que también han 'caído' la Supercopa de España y la Copa del Rey será el capitán Sergio Lozano, quien está lesionado al igual que Adolfo. Los dos han formado parte de la expedición a tierras andaluzas para vivir una gran noche.

El choque empezó igualado y sin ocasiones hasta que el 'hijo pródigo' jiennense probó a Espindola a los cuatro minutos en el preludio de un minuto fatídico para los intereses azulgranas. En un santiamén, el vigente campeón liguero se vio dos goles por detrás y vio cómo se complicaba el camino hacia el título a las primeras de cambio ante un rival que se siente muy a gusto cuando va por delante. Y si no, recuerden el gol de Alan Brandi ante Palma en 'semis' y... así se acabó todo, 1-0.

Espindola se internó y enganchó un disparo que se le escapó a Dídac como en la recta final del segundo partido en el Palau (5-2) y Renato aprovechó el rechace para establecer el 1-0 en el 5'. Y tan solo 62 segundos después el brasileño firmó el 2-0 con un potentísimo disparo que se coló rozando la escuadra. Situación complicada e inmediato tiempo muerto de Jesús Velasco.

La reacción del Barça fue excelente y solo le faltó el gol con Pito a un excelente nivel como en todos los play-off. El brasileño no acertó a rematar en el segundo palo un pase medido de Antonio en el 10' y se topó con Espindola a los 12 minutos. Sufrió el Jaén Paraíso Interior y Dani Rodríguez consiguió frenar esa dinámica con un tiempo muerto providencial.

Catela estuvo muy marcado en el Olivo Arena | TWITTER

El único problema 'amarillo' eran las cuatro faltas y los colegiados se tragaron el silbato en una clarísima sobre Ferrao que no señalaron ni de forma directa ni en acumulativa. El Barça pidió el vídeo por unas manos dentro del área por un posible penalti que no se señaló y el marcador no se movió pese a que los visitantes reclamaron un doble-penalti por una posible 'sexta' al ex del Tyumen. Por cierto, dos faltas y cuatro amarillas para los visitantes por las cinco infracciones locales con una sola tarjeta.

Los visitantes habían propuesto más ante un equipazo que basa gran parte de su éxito en no cometer errores y en aprovechar al máximo los del rival. Y a diferencia de lo que sucedió en los dos primeros partidos en el Palau, se veían por delante, nada que ver con el 5-0 que llegó a lucir el marcador el pasado lunes en Barcelona en la segunda parte.

Velasco había contado con todos sus jugadores el primer acto a excepción de Sergio González y de los porteros Miquel Feixas y Martí. Pues bien, el de Montcada fue titular tras el descanso y tan solo necesitó 44 segundos para culminar una contra con un misil raso y anotar un 2-1 que cambiaba la dinámica del encuentro de manera notable. Ya lleva 22 tantos el canterano y se distancia aún más como máximo realizador del equipo en la liga. Además, Antonio pudo empatar y Dani Rodríguez paró el partido de inmediato.

Antonio conduce una bola con maestría | TWITTER

La superioridad azulgrana era palmaria ante un rival que sabe defenderse mejor que nadie y que trataba de frenar el ritmo con posesiones largas y con envíos largos a un Mati Rosa que pasó el reconocimiento médico con el Barça, fue presentado y nunca debutó. Y ahí apareció un Dyego que se deja la piel en cada entrenamiento y en cada partido y que aprovechó un mal despeje de Espindola para marcar el 2-2 con una preciosa vaselina en el 27'.

Y en cuestión de 81 segundos el Barça dio tres pasos de gigante para conquistar su séptima liga con billete para la Champions incluido. Antonio provocó la expulsión de Espindola en el 28' por una roja directa que se confirmó tras pasar por el vídeo y después de la segunda circulación larga Matheus se sacó de la manga un zurdazo que culminaba una espectacular remontada.

No se quedaron ahí los de Velasco, ya que 15 segundos después Ferrao estableció el 2-5 y 66 segundos más tarde Catela realizó una jugada personal para enmarcar, recorriendo casi toda la pista y batiendo a Henrique con un zurdazo. 2-5 con cinco goles en menos de 10 minutos que obligaron a Dani Rodríguez a atacar con cinco y Míchel de portero-jugador. El marcador ya no se movió y la fiesta de la afición local fue total pese a que el título fue para el Barça.