Dídac y Feixas, los 'guardianes' del Barça en la final

Los arqueros del Barça personifican las ganas y la confianza del equipo de cara a la liga y... al billete para Europa Ambos son canteranos y piensan más en el colectivo que en sus intereses de cara a la final contra Jaén Paraíso Interior

El Barça vela armas para el primer partido de la final liguera ante el Jaén Paraíso Interior que se disputará este sábado a las 17.15 horas en el Palau con la gran duda de si será titular Dídac Plana o Miquel Feixas.

La roja que vio Dídac en la segunda parte en el segundo partido de cuartos en Valdepeñas y la gran actuación de Feixas en el primer duelo de semifinales contra Inter por la sanción de su compañero motivaron que Jesús Velasco mantuviese al barcelonés el 7-J en Torrejón. “Sea cual sea la decisión que tome será correcta, porque los dos son muy buenos y confío plenamente en ellos”, dijo el míster en la previa.

Pero... ¿cómo afrontan los ‘guardianes’ del Barça esta situación?

Feixas, exigente

No ha sido una temporada fácil para el ex de Barça B e Industrias. Varios resultados adversos sobre todo en el Palau lo descabalgaron de la portería y en el primer partido ante Inter fue titular dos meses y medio después.

“No sé si es merecido o no, pero cuando se me ha necesitado lo he dado todo. Un portero es blanco o negro. Juegas o no juegas. Por eso es una posición más complicada a nivel mental. Tienes que estar siempre preparado. Formamos un buen tándem y la competencia es sana”, indicó Miquel Feixas a SPORT.

Miquel Feixas está rayando a un nivel altísimo | FCB

“Ahora encaro la final con un rol más protagonista que hasta ahora y eso hace que lo veas todo mucho más cerca. Nos espera una eliminatoria durísima. También está en juego la clasificación para la Champions, pero pensamos solo en ganar la liga”, apuntó el canterano.

En cuanto a la costumbre de Dani Rodríguez alternando a Henrique ya Espindola en la portería durante los partidos, Feixas es más tradicional. "Son dos porteros con cualidades totalmente diferentes y su entrenador intenta aprovechar lo mejor de cada uno, uno más en defensa y el otro más en ataque. A mí cuando juego me gusta tener más confianza y más continuidad, porque el tema de salir frío... en Valdepeñas salió bien, pero es complicado. Bueno, el tiempo dirá si esto se hace más habitual", reflexionó el meta.

Dídac, ilusionado

Nada más ver la roja en Valdepeñas, el de Arenys corrió a abrazar a Feixas. ¿Qué le dijo al oído? “Le di ánimos y le dije que nada es por casualidad, que era su momento y que se lo merecía. Quise transmitirle confianza”, admitió.

“Con el corazón en la mano, estoy feliz por Miquel. Él no te lo ha dicho, pero estaba entrenando de maravilla y se lo merece. Trabajamos cada día y después el míster decide. Desde el primer día los dos hemos tenido el sentimiento de que la portería es nuestra. Lo que importa es ganar mañana”, señaló.

Dídac es un seguro de vida en la portería | VALENTÍ ENRICH

Titular en los grandes duelos de la temporada hasta que ha cedido su puesto en las semifinales, Dídac sí le atrae esa moda de intercambiar los porteros casi como si fuesen jugadores de pista. "Es un poco la tendencia que vendrá ahora. En balonmano hace tiempo que si el portero no para las primeras sale el otro. Para ellos ya es normal. En nuestro caso, mentalmente todavía no estamos preparados para algo tan brusco, pero más pronto que tarde se empezará a ver más en todos los sitios. Fíjate que en la selección ya lo hemos empezado a hacer", apuntó.

Los dos, a por la Liga

Tal es su compromiso que ambos aseguraron que incluso firmarían no jugar y alzar el título. “Siempre quieres participar, pero aquí estamos para que el equipo gane”, recalcó Feixas.

“Incluso si no jugamos ninguno y se pone este de atrás”, indicó Dídac señalando a Sergio Lozano, el lesionado capitán azulgrana que sigue con su larga recuperación y pasaba por detrás de los entrevistados. ¡Qué buen ‘rollo’ en el grupo!