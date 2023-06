El Barça roza su séptima liga con una 'manita' y un Pito enorme

El cuadro blaugrana volvió a derrotar con justicia al Jaén Paraíso Interior (5-2) en otra exhibición del brasileño Los de Jesús Velasco tendrán su primera oportunidad de alzar el título este viernes en Jaén a las 21.30 horas

El Barça está a una sola victoria de su séptima liga con tres oportunidades después de arrasar en el Palau al Jaén Paraíso Interior (5-2) en uno de los mejores partidos de la 'era Jesús Velasco' con permiso de la final de la Champions 2021-22 contra el Sporting de Portugal y de las semifinales de la pasada Supercopa frente a ElPozo Murcia.

FICHA TÉCNICA PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 5 ________________ 2 JAÉN ALINEACIONES BARÇA, 5 (3+2): Dídac Plana (p.), Carlos Ortiz, Catela, Sergio González (1), Pito (1) -cinco inicial-, Antonio, Dyego (1), Harrison Santos, Ferrao, André Coelho, Matheus (1) y Marcenio. JAÉN PARAÍSO INTERIOR, 2 (0+2): Espindola (p., 1 gol), Attos, Míchel, César Velasco, Alan Brandi (1) -cinco inicial-, Chino, Taborda, Nem, Renato, Wanderson y Menzeguez. GOLES 1-0. Matheus (10:18); 2-0, Pito (12:19); 3-0, Ferrao (19:39); 4-0, Dyego (26:47); 5-0, Sergio González (28:10); 5-1, Alan Brandi (32:31); 5-2, Espindola (38:14). ÁRBITROS Rodrigo Miguel y Fermín Sánchez-Molina (Castilla - La Mancha). Expulsaron por dos amarillas al visitante Nem en el 26' (11:48 y 25:16). Mostraron tarjeta amarilla a Dyego (10:18), del Barça; y a Attos (6:52), al banquillo (10:18) y a Míchel (31:51), del Jaén Paraíso Interior. INCIDENCIAS Segundo partido de la final de la liga de Primera División RFEF masculina de fútbol sala disputado ante 3.572 espectadores en el Palau Blaugrana (Barcelona).

Y tras el partido, merecido homenaje a los dosjugadores que no seguirán la pasada temporada, un Marcenio que apunta al Anderlecht y un Carlos Ortiz que cuelga las zapatillas.

Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo viernes en la 'caldera' del Olivo Arena jiennense a las 21.30 horas en una 'Nit de Sant Joan' en la que los azulgranas podrían conquistar su séptima liga a las primeras de cambio; en caso contrario, la segunda oportunidad llegaría el domingo a las seis de la tarde.

El choque comenzó eléctrico, con continuas llegadas aunque con cierto dominio local. Sergio González, Catela y Chino probaron a Espindola, mientras que en la otra portería hacían lo propio Alan Brandi castigando una pérdida y Chino con una buena respuesta de un Dídac que parece haber ganado la partida a Miquel Feixas en esta final.

Un activo Harrison realizó varias acciones de mérito antes de que el Jaén Paraíso Interior impusiese durante varios minutos ese fútbol sala de control y de posición que tanto gusta y tan bien plantea Dani Rodríguez. Sin embargo, todo cambió pasado el 10' cuando Pito aguantó un envío de Matheus y se la devolvió para que el ex del Corinthian fusilase a Espindola en el 1-0.

El conjunto visitante acusó el mazazo y apenas un minuto después el 'mago' Pito regaló una jugada para enmarcar, marchándose por el perfil derecho, driblando al meta 'amarillo' y anotando el 2-0 casi a placer. Y para completar el panorama llegó la quinta falta visitante a 6:28 por las dos locales.

Matheus y Pito marcaron los dos primeros goles del Barça | VALENTÍ ENRICH

Y en el último minuto del primer tiempo llegaron dos acciones clave. Dídac evitó el gol de Nem casi a bocajarro a pase de Alan Brandi y en la siguiente acción Dyego envió un gran pase interior a Ferrao para que el de Chapecó marcase el 3-0 a 21 segundos del descaso con su regate preferido empezando de espaldas a portería. Dani Rodríguez recurrió los segundos finales al portero-jugador y así llegó el 4-0... pero los colegiados habían decretado una falta previa muy discutible (una plancha) de Antonio.

El Barça estaba empequeñeciendo a un equipazo como el jiennense se estaba gustando en el regreso del partido con Pito y Catela en plan genios, pero enseguida Chino les hizo despertar con un fortísimo disparo que se estrelló en el larguero. Ahí se equivocó Nem con una falta que le hizo ver la segunda amarilla y la paciencia local en el ataque en superioridad acabó teniendo sus frutos con el 4-0 en el 27', obra de Dyego a pase de Catela.

Ferrao marcó un golazo al final del primer acto | VALENTÍ ENRICH

Lo intentó Dani Rodríguez con Míchel de portero-jugador a 12:30 del final y de inmediato el 'Pichichi' liguero blaugrana Sergio González castigó una pérdida con el 5-0 en plena fiesta en el Palau y tuvo un gesto con los compañeros de 'Barça TV' señalando a una pancarta contra el cierre. Pese a la 'manita', los visitantes siguieron atacando con cinco mientras el Palau disfrutaba con una doble sensación de querer ver más fútbol sala y desear que la serie se decida cuanto antes en el Olivo Arena.

Y encontraron un premio en un notable ataque que aprovechó Alan Brandi para marcar el primer tanto 'amarillo' a 7:29 del final y Espindola anotó el 5-2 a 1:46 del final con potente disparo raso que no logró retener Dídac e incluso el Jaén Paraíso Interior pidió el vídeoarbitraje por un posible penalti por manos de André Coelho que no se concedió. Esos dos goles añadieron interés al final del partido, aunque la victoria no peligró en ningún momento.