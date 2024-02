Sergio Lozano: "El dolor te cambia totalmente la perspectiva de las cosas"

Tras el largo parón por la disputa de la Copa América conquistada por Brasil con Dyego, Pito y Matheus, el gran protagonista de la semana es sin duda un Sergio Lozano que regresó el miércoles en Valdepeñas más de 10 meses después de su cuarta lesión grave en la rodilla derecha.

El capitán azulgrana dedicó la jornada siguiente a los medios con cuatro horas de atención personalizada después de casi ocho de viaje en autobús en un gesto que lo honra y con una excelente organización de los responsables de prensa del club. Fue el aperitivo a la gran fiesta de este sábado a las 16.15 horas ante el Noia Portus Apostoli con el esperado regreso del capitán al Palau.

Una vez superado este nuevo túnel en una carrera llena de éxitos y de contratiempos, Sergio Lozano se sinceró con SPORT sobre su recuperación en un ejemplo simpar de resiliencia y abordó sus ilusiones futuras con 35 años cumplidos y una renovación que está prácticamente acordada y debería ser anunciada en las próximas semanas.

¿Qué sensaciones tiene después de su reaparición?

Muy buenas. Era una primera toma de contacto. Estaba establecido que jugaría pocas rotaciones de poco tiempo. El míster sabe que son 10 meses fuera y que tengo que coger el ritmo, pero tampoco quiere precipitarse y me parece bien. Hay que meter la presión justa, ir cogiendo sensaciones poco a poco y ya está.

Lo vi un poco como el niño de seis años que va a visitar a un tío al que no conoce...

Bueno, es normal. Son diez meses y con esas rotaciones cortas cuando te estás dando cuenta de todo te toca descansar otra vez. Lo más importante es que la rodilla ha respondido bien y hemos superado esta primera prueba.

Sergio Lozano volvió el miércoles en Valdepeñas / ACP - FSU

¿Ninguna molestia?

Nada. Ni he notado la rodilla. Está perfecta, no me da ningún problema. Ahora es una cuestión de que vayamos adaptándola a competir al máximo nivel y a partir de ahí, lo que pueda entrenar, lo que pueda ganarme y lo que pueda aportar.

¿Cuánto tardará ese niño en empezar a hacer estragos en casa del tío?

Jaja. No lo sé, el tiempo lo dirá. Ahora la clave es seguir entrenando, tener buenas sensaciones, que no haya ningún imprevisto, que el míster me vaya dando minutos y que yo vaya cogiendo confianza. Si no me he metido prisas estos meses, no voy a hacerlo ahora. Iremos día a día. Habrá días que me encuentre mejor y otros que esté peor, habrá días que tenga que jugar más y en otros el míster me pondrá menos. Mi objetivo era volver, ya lo he hecho y ahora el nuevo es recuperar mi mejor versión, que no sé cuál será. Para eso también se necesita un tiempo, claro.

¿Dudó que llegaría a estar así de bien por cuarta vez?

A ver, en cada lesión hay un luto y hay que pasarlo. Esta vez, nada más romperme ya tenía claro que no me iba a retirar. La gente alucinaba con que ya lo tuviese tan claro recién roto, una hora después en el hotel. Sin embargo, en la tercera lesión dije 15 veces que me retiraba, que no quería volver a sufrir como en la segunda. Al tener experiencia en las otras operaciones quise ir día a día. No me quería precipitar, tenía muy claro que iba a intentar volver a jugar y que me iba a operar sí o sí, porque en todo caso me encanta hacer deporte y quiero seguir haciéndolo. Hubo momentos muy difíciles después de la operación, sobre todo por el dolor. El dolor te cambia totalmente la perspectiva de las cosas y hace que incluso una persona tan positiva como yo no lo vea tan claro.

Ferrao consuela a Sergio Lozano el día de su última lesión / FCB

Su hija cumple cinco años en mayo. ¿Se ha dado cuenta de que lo que estaba pasando?

Yo he tenido mucha suerte. Mi mujer es enfermera y me ha cuidado de manera espectacular. Y mi hija ya era consciente de lo que le pasaba a papá y quería ayudarme, decía que si me traía el hielo, porque papá estaba malito y necesitaba ayuda. De hecho, alguna vez me preguntaba que cuándo volvería a jugar y que si iba a dejar las muletas, porque la abuelita no las deja. Pero papá va a dejar las muletas, ¿verdad? Son preguntas de niño. Por lo menos he podido disfrutar más de ella estos meses. Ahora quiere que haga coletitas y que le dedique un gol. Para mí, después de tantos meses sería como ver reflejado en ella que su papá volvió a jugar.

A nivel de emociones, quizá es bueno haber vuelto en Valdepeñas antes de lo del sábado...

Fue como una especie de preparación para lo que puede venir el sábado y yo creo que fue algo positivo y además fue mi madre a verme. El sábado será un día muy intenso y a nivel emocional va a sobrepasar los límites que he vivido hasta ahora, porque vendrán mi familia, mis amigos... mi gente, en definitiva. Estará mi hermana, que está a punto de dar a luz. Y los 'Dracs' con la afición, que tengo muchas ganas de verlos a todos. Serán muchas emociones que quizás no me dejen centrarme tanto en el juego. Ojalá el míster me vea bien, me dé más minutos y me permita saborear de verdad lo que es volver a jugar.

Se espera que el nuevo Sergio sea un ala-cierre o casi un cierre, pero en Valdepeñas jugó hasta de falso pívot...

Mi realidad es que volveré a ser ala-cierre o cierre. Esas son mis dos posiciones. Jugué de pívot porque no teníamos a nadie. Todos éramos cierres o alas-cierres. Era una manera de ocupar espacios. Como estoy volviendo, me puse allí para que no lo hiciesen otros que quizá están más incómodos allí arriba. No tengo problemas para eso. Insisto en que me encuentro bien, que es lo más importante. Soy consciente que esto tiene su proceso y no puedo pretender que el primer día ya sea el Sergio Lozano de antes de la lesión, que estaba muy bien. Quiero disfrutar de ese proceso y no me quiero meter presión de más.

Sergio Lozano representa mejor que nadie al club / FCB

¿Qué puede aportar al equipo?

Ese gen competitivo, esa intensidad, ese hacer grupo... porque soy una persona que hace mucho grupo, que intenta animar a todos y que intenta que todo el mundo saque su mejor versión.

Picando a la gente y metiendo 'guerritas' en los entrenamientos...

¡Es que me encanta competir! En todos los entrenamientos intento competir con ellos, ver quién gana más. Les digo, vamos a espabilar, que el abuelo ha vuelto a pasar el camión. André (Coelho) y yo decimos que pasamos el camión. Me gusta que los entrenamientos sean lo más competitivos posible. Después, con los años he aprendido a leer en qué situación está cada uno. Hay gente que necesita que le den cera y hay otros necesitan cariño y es más que suficiente con decirles, tranquilo que estoy aquí, que llegará tu momento y van a salir las cosas. Eso es lo que hay que hacer dentro de un grupo.

Acaba contrato en junio, pero parece que la renovación al menos por un año es un hecho...

Yo no puedo anunciar nada porque no está anunciado por el Barça. Entonces, ya he dicho muchas veces que voy a estar aquí hasta que el club quiera. El día que piensen que no puedo aportar al grupo, cogeré las maletas y me iré, no tengo ninguna duda. Quiero acabar mi carrera aquí, siempre lo he dicho.

Sergio Lozano, durante la entrevista con SPORT / JAVI FERRÁNDIZ

Pero no en junio...

Si me preguntas hace un año... pero ahora me veo bien y tengo claro que no. Me falta ritmo, es normal. Es como estar en pretemporada y los demás en la cima, pero me veo bien, la rodilla responde y empiezo a hacer muchas cosas que creía que me podían molestar y no me molestan. A ver hasta dónde puedo llegar. Estoy plenamente convencido de que vamos a seguir mínimo un año más y a partir de ahí iremos viendo. No tengo ninguna prisa.

¿Se pone ya los retos de ganar una quinta Champions y el Mundial?

Mi objetivo en el Barça es ganarlo todo y por supuesto que quiero ganar esta Champions. Ya tengo cuatro, pero tener cinco sería increíble y más aún todas con el mismo club y con cuatro lesiones tan graves. Quiero ser uno de los jugadores que más Champions tengan en la historia, sobre todo porque así habré ayudado al Barça a hacer historia. La selección es otra cosa. Deseo que España sea campeona del mundo, pero no sé si estaré en esa plantilla.

¿Ha hablado con el seleccionador Fede (Vidal)? ¿Le ha dicho algo?

Fede siempre me ha transmitido su confianza, su cariño y que cuenta conmigo si estoy bien. La selección es lo más bonito, poder representar a tu país, pero para eso tengo que estar bien. Primero quiero recuperar mi nivel y, si lo consigo, ya veremos si estoy para jugar un Mundial. Ahora mismo no es un objetivo.

Sergio Lozano quiere ir paso a paso / FCB

¿Con qué momento de estos 12 años y medio se quedaría?

¡Hay muchos! Uno muy especial fue el gol en la final de la Champions en Riga. Lleida fue especial porque fue mi primera Champions, pero la de Riga fue como decir aquí estoy yo, me he operado, otra vez y he vuelto para competir y para ayudar al equipo a ganar títulos. Era como el convencimiento de que si se quiere, se puede.

¿Qué diría a los aficionados que no tienen claro si venir el sábado al Palau?

Que ojalá puedan venir todos, porque para mí será un día muy especial. El equipo quiere coger una dinámica muy buena y que la afición sea el sexto jugador, porque cuando hay esa simbiosis somos muy difíciles de parar. Se va a vivir un gran partido, una gran fiesta y los animo a todos a que vengan.