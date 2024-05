Xavi, sobre el futuro de Ansu: "Decidiremos al final de la temporada"

Aunque fue muy contundente hace unos días al ser preguntado por Eric Garcia, asegurando que cuenta con él de cara a la próxima temporada, Xavi Hernández no se quiso ‘mojar’ sobre el futuro de Ansu Fati en la rueda de prensa previa a la visita de la Real Sociedad al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. El entrenador del Barça se limitó a responder que el club tomará una decisión al respecto cuando finalice la presente temporada.

“Es momento de pensar en el final de la Liga. Con los cedidos decidiremos al final de la temporada en función de la situación en la que estemos”, valoró Xavi. El egarense no fue contundente a la hora de decir si cuenta o no con el atacante, pero tampoco le cerró la puerta. La realidad es que la cesión al Brighton no ha sido tan fructífera como todas las partes deseaban y que, por ende, es muy importante acertar bien en la próxima decisión, sea cual sea.

Esta temporada, Ansu ha disputado 25 partidos con la camiseta del Brighton. Ha marcado cuatro goles y ha repartido una asistencia. Ha tenido un rol secundario en un equipo instalado en la mitad de la tabla de la Premier League. El deseo del jugador, tal como informamos en SPORT, es realizar la pretemporada a las órdenes de Xavi e intentar ganarse su confianza. Veremos si lo consigue.