Sergio Lozano: "Tenía claro que no me iba a retirar lesionado"

El capitán del Barça conversó con SPORT seis meses largos después de su cuarta lesión grave en la rodilla derecha "Insisto en que me gustaría retirarme en el Barça. No me veo con otra camiseta", dice un Lozano con contrato hasta junio

La historia de Sergio Lozano es la de un madrileño que llegó al Barça en el verano de 2011 después de una temporada cedido en Caja Segovia y que en los últimos 12 años se ha convertido en un mito de las secciones azulgranas y de todo el club.

El tetracampeón de la Champions es el jugador más laureado de la sección, el máximo goleador de la historia del club y el que más contratiempos ha sufrido en forma de cuatro lesiones graves en la rodilla derecha con otras tantas operaciones, con muchos meses de pesada recuperación y con historias de desazón repetidas que no han podido con un carácter ganador y competitivo simpar.

El madrileño se recupera de la rotura de ligamentos que sufrió el pasado 1 de abril en las semifinales de la Copa del Rey y ha atendido a SPORT para hablar de su regreso a las pistas previsto para el próximo febrero y de su renovación, teniendo en cuenta que acaba contrato el próximo mes de junio.

El pasado 1 de abril es otra fecha maldita en su carrera de altos y bajos…

Sí, otro día triste. Tengo asumido que es parte del deporte. A mí me ha tocado vivir cosas muy bonitas, he saboreado el éxito, he ganado títulos y he disfrutado del fútbol sala, pero también me ha tocado vivir la parte más dura que son las cuatro operaciones que llevo en la rodilla derecha. De las cuatro lesiones he aprendido cosas y ahora estoy bien, feliz y optimista, que es que lo que más me importa.

¿Llegó a pensar en dejarlo?

Había sufrido mucho en la segunda y lo pensé nada más lesionarme la tercera vez, pero al final fue todo muy bien. Esta vez cuando me lesioné en la Copa recuerdo que dije que ni de broma iba a salir en camilla. Podía ser mi último partido y no quería que mi última imagen fuese en camilla. En mi interior tenía claro que no me iba a retirar así lesionado. El doctor me ha dicho que si fuese yo, lo dejaría… pero no es el caso (ríe). Sé que si tengo otro problema tendría consecuencias. Mira, yo hago lo que más amo y es difícil renunciar a tus sueños, a lo que más te gusta. Es muy difícil encontrar eso y yo afortunadamente lo tengo y voy a luchar hasta el final.

Sergio Lozano no pierde nunca la sonrisa | JAVI FERRÁNDIZ

¿Por qué no dejarlo?

¿Y por qué no seguir? Es que me encanta el fútbol sala, es mi pasión y después de mi familia es lo que más me gusta. Nada me haría tan feliz como esto. Sé que es una piedra bien gorda, que llevo cuatro operaciones y que voy camino a los 35, pero también sé que lo voy a superar. La rodilla está respondiendo muy bien. Ya tengo la fuerza suficiente para volver a jugar y las sensaciones son buenísimas, así que voy a seguir peleándolo.

Es el único deportista de elite con cuatro operaciones en la misma rodilla…

Es muy duro, pero lo tengo claro. Voy a volver, ¿eh? Me encuentro muy bien, no tengo molestias y la recuperación está yendo incluso mejor que la tercera vez, que ya fue espectacular. La pierna está muy bien, he ganado más fuerza que en la tercera lesión a estas alturas y también ha sido una lesión mental en el sentido de que he sabido pasar esos momentos cuando maldices que te haya vuelto a tocar. Los superé y ahora queda lo más divertido pero también lo más difícil.

¿Cómo se lleva la soledad de las lesiones, estando casi fuera del grupo?

Al principio estás más solo, trabajando en el gimnasio con los recuperadores. Yo me apoyé en mi gente y la psicóloga me ayudó bastante. Asumí la lesión y la lloré, que también es muy importante. A veces te viene antes otras después, pero siempre la acabas llorando. Ahora soy muy optimista y tengo muchas ganas de ayudar al equipo. Vamos a respetar la planificación y volveré después del parón de enero-febrero. Se dijo de nueve a doce meses y como a los nueve hay un parón de un mes prefieren no arriesgar. La rodilla y mis sensaciones me dicen que en noviembre podría jugar perfectamente, pero acepto la decisión de los traumatólogos y de los doctores, que prefieren no correr riegos, porque es una cuarta operación de rodilla. Deberé tener más paciencia si cabe.

Sergio Lozano mira al futuro con optimismo | VALENTÍ ENRICH

En noviembre cumplirá 35 años. ¿Qué queda de aquel Sergio que llegó con 22?

La esencia es la misma. Soy un tío ambicioso y competitivo que hace lo que más le gusta. Eso se mantiene. Ahora tengo más experiencia, he saboreado la gloria y el fracaso, me he encontrado con muchas situaciones adversas y eso me ha hecho crecer como persona. Si algo me han enseñado todas estas lesiones es que voy a saborear más que nunca cada entrenamiento y cada minuto en la pista.

¿Soñaba una carrera así en el Barça cuando perdió la liga en el Palau como cedido en Segovia (2010-11)?

No me imaginaba la carrera que he hecho en el Barça. No me imaginaba lo bueno y lo malo que he vivido, no me imagina tener cuatro operaciones ni tampoco haber ganado todos los títulos que he ganado eso. Pero por encima de todo no me imaginaba sentirme tan querido dentro del fútbol sala pero sobre todo entre todos los culés. Cada persona que me ve en la calle me anima y me dice que me quieren ver otra vez en la pista. Eso me da una energía increíble y tengo unas ganas tremendas de devolverles todo ese cariño.

"No imaginé nunca que me sentiría tan querido por todos los culés"

El 30 de junio acaba su contrato… ¿Le gustaría seguir?

Sé que la situación del club es complicada a nivel económico y también te digo que Sergio Lozano siempre ha hecho lo posible por ayudar y no va a ser diferente ahora. Llevo 12 años aquí y mi prioridad es quedarme en el Barça, no me veo vistiendo otra camiseta. Estaré aquí hasta que los dirigentes quieran. Me encantaría alargar mi contrato, porque me veo jugando unos años más. Tengo esa ilusión. Sería un sueño retirarme con esta camiseta. Es cierto que es una lesión importante y quizá haya gente que tenga dudas sobre cómo voy a volver, pero yo no tengo ninguna. Sé que voy a volver bien y que voy a ayudar al equipo, ya veríamos en qué rol.

Normalmente se habla en octubre o noviembre con los que acaban contrato. ¿Estaría dispuesto a esperar a febrero o a marzo?

Sinceramente me gustaría saberlo cuanto antes, porque tengo una hija pequeña y por la tranquilidad de centrarme en la recuperación para devolver esa confianza que habrían depositado en mí, pero si me dices que tengo que esperar hasta que vuelva en febrero o a marzo, pues seguramente esperaré. Me gustaría saber un poco el futuro, pero insisto en que mi prioridad es el Barça y quiero retirarme aquí. Si me quieren, seguro que no habrá ningún problema.

"Si me dices que tengo que esperar hasta que vuelva en febrero o a marzo, pues seguramente esperaré"

¿Qué le comenta el técnico Jesús Velasco?

Siempre hemos tenido un gran ‘feeling’. Él sabe que yo ayudo mucho en la pista y en el vestuario. Soy uno de los que crea vacile y jaleos competitivos en los entrenamientos, pero de buen rollo siempre. Conflictos en el buen sentido, un poco de picardía... ahora está más tranquilo (ríe). Estar ahí picándose es fundamental para la química de un equipo y cuando vuelva seguiré haciéndolo, porque es mi esencia.

¿Y el coordinador Jordi Torras?

No hemos hablado últimamente. Cuando me lesioné me dijo que en principio quería que siguiese. No le he preguntado ni tiene que darme explicaciones. Solo espero que sea sincero y que me diga lo que sea cuanto antes mejor. Él ya sabe que mi prioridad es quedarme y seguir vistiendo esta camiseta. A partir de ahí, pues dependerá de la situación del club y de lo que quieran él y el entrenador.

El madrileño ha recuperado toda la fuerza en la pierna derecha | JAVI FERRÁNDIZ

¿Cómo se imagina el Palau en febrero el día de su vuelta?

Pues con un gran ambiente, aunque sé que la situación es complicada por las obras y que sin parking no habrá tanta gente. La logística es un poco peor, pero sé que vendrán muchos aficionados a mostrarme su apoyo cuando sepa que regreso en ese partido. Espero que sea una fiesta. Estoy deseando volver a pisar el Palau, meter un gol y dedicárselo a todos los que me ha apoyado en los momentos más duros. Ir al Palau y que cada día te canten los Dracs… no hay mejor forma de apoyo. Quiero devolverles ese cariño y ese aliento.

Tiene que pedir a sus compañeros que ‘lo’ clasifiquen para la Final Four de la Champions…

Después de lo que pasó el año pasado estoy convencido de que nos vamos a clasificar. Eso no nos va a volver a pasar. Hemos aprendido la lección. Esto es deporte, hay equipos muy buenos y nos pueden eliminar, pero lo del año pasado no se va a volver a repetir. No nos vamos a relajar a la hora de marcar goles y no vamos a permitir que uno solo nos deje fuera.