Ortiz: "Sergio Lozano nos ha dicho que cree que es otra vez el cruzado"

El Barça está en la final de la Copa del Rey, pero el capitán podría sufrir una nueva lesión en la rodilla derecha "Nos imaginamos lo peor, pero ojalá las pruebas digan lo contrario", señaló un Ferrao que marcó dos goles en 'semis'

La merecida clasificación azulgrana para la final de la Copa del Rey tras una excelente semifinal ante el Mallorca Palma Futsal (1-5) ha quedado casi eclipsada por la posible lesión grave de Sergio Lozano.

El capitán del Barça se fue al suelo en el último minuto con 1-3 en el marcador y de inmediato se echó a llorar mientras se llevaba las manos a una rodilla derecha que ya lo ha obligado a realizar tres regresos después de muchos meses fuera de las pistas.

A falta de unas pruebas médicas y pese a que se retiró por su propio pie, todo apunta a que en breve habrá malas noticias y el primero en explicar las sensaciones del '9' fue su gran amigo y goleador en 'semis' Carlos Ortiz.

"Todo queda en segundo plano. Sergio vuelve a caer. Él ya sabe lo que hay. Vamos a agarrarnos a cualquier clavo ardiendo, pero pinta mal y él ya nos ha dicho que cree que es otra vez el cruzado. Ojalá se equivoque", indicó el 'Espartano' tras la victoria ante el cuadro balear.

"Hemos dado un pasito adelante después de empezar muchos partidos perdiendo. Nos faltaba ese puntito de agresividad y ahora tenemos que ganar la final por Sergio. Ya sé que a él no le va a valer de mucho, pero tenemos esa obligación", añadió Ortiz.

Sergio Lozano, un icono gafado con las lesiones | FCB

En la misma línea se expresó un recuperado Ferrao que transformó en gol dos goles de doble-penalti. "Sabíamos que estábamos haciendo un partido casi perfecto, pero nos vamos con muy malas sensaciones por la lesión de nuestro capitán. Es un momento muy triste para nosotros. Él ya ha tenido varias lesiones serias y sabe cómo va esto. Ojalá las pruebas nos digan lo contrario", comentó el brasileño.

"Cuando me he acercado ya he visto que estaba llorando y después de todo lo que ha tenido que pasar nos imaginamos lo peor. Ojalá no. El grupo está con él y ya nos ha demostrado que siempre sabe sobreponerse. Y lo va a volver a conseguir", añadió el de Chapecó.

Por último, Catela completó uno de sus mejores partidos como azulgrana y marcó un golazo, pero tampoco estaba contento. "Estoy jodido por Sergio al igual que todo el vestuario, pero él se ha levantando muchas veces y se levantará otra vez. Ahora lo ve todo muy negro y es una situación muy complicada", indicó el gaditano. Lo dicho, solo quedar rezar y esperar.