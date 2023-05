Carlos Ortiz: "El Barça ha sido la guinda al pastel de mi carrera"

El madrileño charló con SPORT tras anunciar su retirada a final de curso y en la víspera de visitar a 'su' Inter "Sergio Lozano es muy cabezón y seguro que volverá a disfrutar con el fútbol sala", dijo Ortiz sobre su amigo

A menos de cinco meses de cumplir 40 años, el azulgrana Carlos Ortiz anunció el pasado martes que colgará las zapatillas a final de temporada tras 20 años en la cúspide y con el firme objetivo de despedirse conquistando su octava Liga y la segunda con el Barça.

Su palmarés es extraordinario con cuatro Champions (la última con el Barça), siete Ligas, cinco Copas de España, dos Copas del Rey y siete Supercopas, todos ellos conquistados por última vez como barcelonista. Además, alzó una Copa Catalunya y una Copa Intercontinental con Inter, equipo en el que hizo historia y al que visita este sábado a las 18.30 horas en la última jornada de liga. Será un día que no olvidará.

Ortiz también ha hecho historia con la selección española, cuya camiseta ha vestido más que nadie. Por ello, recibió un sonoro homenaje en febrero de 2022 cuando pudo punto y final a su exitosa etapa como internacional con un total de 215 encuentros con la 'Roja'. El 'Espartano' compartió sus experiencias con SPORT en la Ciutat Esportiva y no dudó a la hora de analizar los pormenores de su decisión, de comentar sus mejores recuerdos y de reafirmar su compromiso en la lucha por el título liguero.

Punto y final a casi dos décadas. Suena muy fuerte, ¿no?

Sí, la verdad es que echas la vida atrás y han pasado 20 años desde que debuté en Primera División.

¿Qué sensaciones tiene tras hacerse oficial que se retira?

Pues de tranquilidad, de satisfacción y también de orgullo por todo lo que he conseguido y por lo mucho que he disfrutado del fútbol sala. Y de tranquilidad porque sé que es el momento de hacerlo.

Ortiz, en su presentación junto al directivo Aureli Mas | VALENTÍ ENRICH

¿Cuándo entiende que está viviendo su última temporada en activo?

Nunca lo tienes del todo claro al 100 por 100. Depende un poco de los acontecimientos, de cómo va la temporada... Yo me encuentro bien y eso también lo agradezco, el haber sido yo el que ha tomado la decisión de decir, me retiro porque ya no quiero más, no porque mi cuerpo me diga que no puedo seguir jugando. Es un proceso.

Más concretamente, ¿cuándo dice a su pareja que esto se acaba?

Realmente cuando el Barça me dice que no cuenta conmigo para la temporada que viene hace un par de meses o así. Yo tenía claro y ya había hablado con mi pareja que si no era en el Barça no iba a jugar en ningún otro sitio. Me estaban llegando ofertas de otros países e incluso de España, pero tenía muy claro que no quería escuchar a nadie y que solo seguiría una temporada más si el Barça me lo ofrecía, pero no fue así y se acabó.

"Tenía muy claro que no quería escuchar a nadie y que solo seguiría una temporada más si el Barça me lo ofrecía, pero no fue así"

¿De qué está más orgulloso en su carrera?

De las relaciones humanas que he hecho, de que la gente me haya mostrado su cariño en cada paso que he dado y de todo el afecto que me llega día tras día. Para mí eso es lo más importante, mucho más que incluso los títulos.

¿Y qué le ha quedado pendiente? ¿Quizá la estrella de campeón del mundo?

Sí, el no haber podido ganar el Mundial habiéndolo tenido tan cerca dos veces es algo que no me lo voy a poder quitar de la cabeza.

Si tuviese que elegir dos o tres personas clave en su carrera, ¿a quiénes citaría?

Hay muchas, ¿eh? Decir solo dos o tres es complicado. A nivel de entrenadores te diría que (José) Venancio (López) y Jesús (Velasco), que son con los que más tiempo he pasado y con los que más he aprendido y más he disfrutado. Y en cuanto a jugadores, te diría Alvarito, Jordi Torras, Luis Amado, Ricardinho, Sergio Lozano... es que ha habido muchos.

Carlos Ortiz, un profesional como la copa de un pino | DAVID RAMÍREZ

Hagamos un inciso, ¿cómo está de ánimos su gran amigo Sergio?

Bueno, pues en el proceso de recuperarse de otra lesión grave. Yo estoy seguro de que va a volver a jugar. Es muy cabezón, todo lo conocemos y va a volver a disfrutar del fútbol sala.

¿Con qué momento se quedaría de estos 20 años?

La final del Europeo de Serbia en la que somos campeones (7-3 a Rusia la final en 2016).

¿Y en el Barça?

Está muy claro, con la Champions de la pasada temporada, pero te especificará que más que con el título, con lo que hicimos en semifinales contra el Benfica. Ese partido fue una pasada, la verdad (0-3 al descanso y victoria en la prórroga). Fue un momento grande en la historia del Barça y hasta en la del fútbol sala. Ese

partido va a quedar grabado en la historia y gracias a Dios nosotros estábamos en el lado bueno, por decirlo así.

¿Cómo afronta el partido del sábado en casa de Inter?

Va a ser especial, porque podría ser la última vez que juegue en Torrejón, que ha sido mi casa durante mucho tiempo y he sido muy feliz allí. Habrá mucha gente que irá a verme, mi familia, mis amigos... Ojalá ganemos, consigamos otra vez el primer puesto y quién sabe si volveré a jugar allí más veces.

Carlos Ortiz es un mito de Movistar Inter | EFE

¿Espera una llamada de José María García?

No, no lo creo. Para mí José María ha sido como un padre durante muchos años, pero es verdad que la relación cuando salí de Inter se cortó un poco no porque estemos mal o porque hayamos acabado mal. Es algo lógico.

"Para mí José María García ha sido un padre muchos años. Si el 'jefe' me ve, seguro que nos abrazamos como siempre"

Pero se saludarán si se ven...

Hombre, claro. Mi relación con toda la gente de Inter es muy buena y seguro que si el jefe me ve, me dará un abrazo y como siempre.

¿Le ilusionaría especialmente ganar esta Liga?

Sí, me gustaría despedirme con un título debajo del brazo, sería muy bonito.

Siempre dijo que quería probar lo que supone jugar en el Barça. ¿Satisfecho de la experiencia?

Para mí el Barça ha sido como la guinda al pastel de mi carrera. Han sido dos temporadas buenísimas, por suerte con un montón de títulos que hemos ganado y sobre todo con una experiencia muy enriquecedora a nivel personal.

¿Qué le está pasando al equipo?

No soy una persona de extremos y no creo que haya que echarse las manos a la cabeza y pensar que lo estamos haciendo todo mal. Es verdad que estamos en una dinámica negativa y hemos perdido un poco de confianza con respecto a la temporada pasada, que todo venía rodado. Pese a todo esto, estoy seguro de que en el momento clave el equipo va a dar un pasito adelante, todos los jugadores van a estar al cien por cien y se va a ver otra vez al mejor Barça y ojalá ganemos la liga.

Ortiz quiere despedirse conquistando la Liga | VALENTÍ ENRICH

¿Se sigue llevando tan bien con el técnico Jesús Velasco?

Siempre ha sido buena y con el paso del tiempo ha ido mejorando incluso. Los dos entendemos la posición de cada uno más allá de nuestra amistad fuera de la pista y yo lo respeto y lo admiro muchísimo. Y siempre va a ser así.

¿No seguirá en el club en otro puesto?

No. Se leen muchas cosas que no son ciertas. La verdad es que no hay absolutamente nada y nunca se ha hablado de eso. A mí nunca me han dicho nada. A veces lo que sale no es cierto y estamos en un caso de estos.

¿Su futuro está en Europa?

Yo quiero seguir ligado a este mundo. Me gusta la gestión del deporte y quiero seguir aportando cosas al fútbol sala, que es de lo que más sé. Pero hay un camino por delante, esto no es me retiro y ya soy dirigente máximo. Hay que pasar por un proceso, ir poco a poco y ya veremos en septiembre lo que hacemos.

Para acabar, ¿qué mensaje enviaría a la afición de cara a los play-off?

Pues que estén ahí como siempre. No tenemos ninguna queja. Cada fin de semana que jugamos en el Palau están ahí y estamos seguros que en el play-off va a ser igual. Que estén ahí y que nos apoyen, que ya verán cómo les vamos a dar una alegría.