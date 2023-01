La última 'fantasmada' de Cristiano Ronaldo

"Primer juego, primera victoria - bien hecho chicos. Gracias a todos los fans por su increíble apoyo", escribió el portugués en su cuenta de Instagram El portugués colgó una foto de una espectacular chilena fuera de contexto que en el video real se pudo apreciar que ni siquiera tocó el balón

Cristiano Ronaldo sigue queriendo ser protagonista, aunque ahora esté en Arabía Saudí. El delantero portugués no se resiste a salir del foco aún y cuando esté en una Liga menor.

El delantero portugués jugó su primer partido oficial ante el Al-Ettifaq bajo un gran ambiente en el estadio Mrsool Park, ante 22.862 espectadores, y, aunque no pudo marcar, el gol de su compañero Talisca puso a su equipo como líder.

Más tarde, Cristiano mostró su satisfacción en su cuenta de Instagram: "Primer juego, primera victoria - bien hecho chicos. Gracias a todos los fans por su increíble apoyo".

