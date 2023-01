La primera foto de Piqué tras la 'BZRP Music Session #53' de Shakira

La colaboración de Shakira con Bizarrap ha puesto todos los foco sobre Gerard Piqué El ex futbolista se encuentra en Estados Unidos, en donde se publicó su primera foto tras el nuevo éxito de la colombiana

La noche del miércoles 11 al jueves 12 de enero será bien recordada por todos por el estreno de la 'BZRP Music Session #53', que tuvo a Shakira como colaboradora. Se preveía una canción con bastantes indirectas de la exitosa artista colombiana hacia su ex pareja, y el tema no ha defraudado. En Estados Unidos se ha publicado la primera foto de Piqué tras el nuevo éxito de la cantante.

Las redes sociales ardieron el pasado jueves por la potente letra de la colaboración de Shakira con Bizarrap. Fueron varios los 'memes' en los que se hacía eco de la canción y las diferentes 'perlas' soltadas por Shakira en ataque a Piqué y a su actual pareja, Clara Chía. El hashtag 'RIP Piqué' incluso se hizo tendencia en Twitter, en alusión a las interminables 'pullas' de la cantautora hacia el ex futbolista.

El ex jugador de la NBA, Zaza Pachulia, ha tenido el 'privilegio' de revelar la primera imagen de Gerard Piqué tras la exitosa canción de su ex esposa. El otrora defensa del FC Barcelona se encuentra en Estados Unidos, en donde ha aprovechado para asistir al Chase Center de San Francisco para presenciar el encuentro entre el Golden State Warrios y el Phoenix Suns. La foto, publicada en el Instagram de Pachulia, se ha llenado de comentarios de diferentes internautas en alusión a la sesión de Shakira con Bizarrap. "Vigila que no te sal-pique" y el clásico "clara-mente" son parte de los mensajes más repetidos.