Shakira: dos dardos y un puñal a Piqué

La ‘BZRP Music Sessions #53′ es la culminación de una trilogía con mensajes muy directos de la cantante hacia su expareja Junto con 'Te Felicito' y 'Monotonía', Shakira ha creado tres canciones de sus etapas del duelo tras la ruptura

Rabia, dolor más aceptación... y superación. Así podemos resumir las tres etapas del duelo que ha vivido Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué. La ‘BZRP Music Sessions #53′ es la culminación de una trilogía con mensajes muy directos de la cantante hacia su expareja.

Sin disimular, la colombiana se libera definitivamente en la última canción, pero tres las publicaciones musicales de los últimos meses dejan entrever el proceso que ha sufrido Shakira.

'TE FELICITO': EL PRINCIPIO DEL FIN

El 4 de junio de 2022 Shakira y Piqué emitieron un comunicado haciendo oficial su separación tras 12 años juntos y se confirmó lo que era un secreto a voces. De hecho, dos meses antes ella sacó 'Te felicito', con Rauw Alejandro, la primera canción que ya enviaba indirectas muy directas hacia Piqué. "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta de que lo tuyo es falso...", son las tres primeras frases que canta la artista.

Desde el primer momento se denota la rabia que siente Shakira después del desengaño amoroso y convirtió a 'Te felicito' en uno de los grandes éxitos del 2022, con un estribillo muy marcado con el 'beef' por bandera. "Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Su filosofía barata ya no la compro (...) la gente de dos caras no la soporto".

'MONOTONÍA': LA ACEPTACIÓN DEL DOLOR

Un corazón que agarra con las manos, que se cae al suelo y es pisoteado, y su figura con un agujero enorme en mitad del cuerpo. El videoclip de 'Monotonía' impacta y expresa visualmente cómo se sintió Shakira tras el adiós a Piqué: rota. La canción que publicó el 22 de octubre de 2022 junto con Ozuna es la continuación de la expresión de dolor... y la aceptación del final de la historia de amor.

Todo tiene un por qué y Shakira lo dejó claro en sus estrofas. "No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría", reza la canción.

Incluso este segundo tema es mucho más directo que el primero. "De repente, ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Ya de lo que había ya no hay na', te lo digo con sinceridad (...) es mejor que esto se acabe ya".

LA SESIÓN CON BIZARRAP: DEL DESPECHO A LA SUPERACIÓN

No hay dos sin tres y la ‘BZRP Music Sessions #53′ es el desenlace de un relato plagado de friadlad, rencor, despecho... ¿y victoria?. "Ya está, chau", mientras le sonríe a Bizarrap, son las tres últimas palabras de una letra que consiste en lanzar 'bombas' durante los 3.33 minutos que dura la sesión. Cada frase es más directa que la anterior y en esta ocasión cabe destacar que Shakira también se acuerda de Clara Chía, la chica que se interpuso en la relación y que terminó por romper el cuento con Piqué.

"Tiene nombre de buena persona, claramente no es como suena. Tiene nombre de buena persona, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", en referencia a la amante y con comparaciones que no dejan bien a la nueva chica del exfutbolista. "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", sentencia la artista.

Pero Gerard recibe y mucho. Y no precisamente de forma positiva. "Tanto que te las das de campeón. Y cuando te necesitaba diste tu peor versión (...) Entendí que no es culpa mía quе te critique, yo solo hago música, perdón que te salpique (...) Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda (...) Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", son algunas de las perlas que se escuchan en la última sesión del productor argentino.

Un completo desahogo explicado en tres canciones. Y, tras esta última, 'RIP Piqué' fue tendring topic en Twitter mientras el creador de la Kings League anunciaba su 'bomba' de la competención... imitando a Shakira con un juego de palabras.