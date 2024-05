Un doblete histórico

Joselu Mato (34 años, 42 días) se ha convertido en el suplente más veterano en anotar un doblete en partido de fase eliminatoria de la Liga de Campeones. El delantero jugó ocho minutos de tiempo reglamentario, pero marcó dos tantos seguidos para llegar a la final.

El delantero ha aportado 14 goles y 3 asistencias siendo un jugador suplente que llegó para suplir a Mariano cedido por el RCD Espanyol.

"Uno sueña con tener noches así. Mis sueños no son tan bonitos como lo de hoy. Lo hemos visto en muchos partidos este año, creo que ya no es ni suerte ni nada. El míster nos lo dijo antes del partido. Hay partidos que se ganan con el corazón, creo que el corazón y el sentimiento madridista están por encima de todo, y lo hemos visto en una noche así. Dos goles en una semifinal de Champions, que te dan el pase a la final, creo que no lo puede decir todo el mundo. Al final feliz, muy feliz, emocionado sobre todo cuando el árbitro pitó el final. Noches como las de hoy creo que no entran en los sueños de uno, así que contento", declaró.

Dos temporadas militó en el filial madridista, llegando a debutar con el primer equipo en 2011 e incluso firmando un gol a asistencia de Cristiano Ronaldo. Su regreso este verano, que desató críticas de algún sector, no hacía ver que nos encontrábamos ante una de las historias de la temporada.