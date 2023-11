Los grandes de Europa se quedan en cuadro

El Girona es el único líder de las cinco grandes ligas que puede presumir de no tener bajas Xavi Hernández propone un calendario en el que no haya parones de selecciones

A día de hoy, por mucha previsión que hagan los clubes de primer nivel, supone todo un reto que las plantillas no queden cortas. Los más perjudicados de estos parones de selecciones son los jugadores y, por ende, sus respectivos clubes. No es la primera vez que los entrenadores se quejan de la carga de partidos que tienen que soportar y, en esta ocasión, Xavi Hernández también ha dicho la suya en la previa ante el Rayo Vallecano.

El técnico azulgrana ha propuesto jugar la temporada regular de clubes y, una vez finalizada, que se disputen durante dos meses los partidos de selecciones, para eliminar de esta manera un 'Virus FIFA' que ha sido letal en este parón.

FC Barcelona

El caso de los azulgrana ha sido un infortunio evidente con las sensibles bajas de Ter Stegen, que se perderá el partido ante el Rayo Vallecano de este sábado, y la lesión de cruzados de Gavi, que dice adiós a la temporada. Otro quebradero más de cabeza más para Xavi Hernández en lo que suponen dos pilares fundamentales en el esquema de su once titular. Jugadores como Iñaki Peña y Fermín López, los elegidos.

La reacción de los jugadores del Barça al ver por primera vez a Gavi tras su lesión / | sport

Real Madrid

No ha tenido mejor suerte Carlo Ancelotti con los lesionados Camavinga y Vinicius. Ambos fueron de la partida en el último partido de Liga ante el Valencia y aportan cada uno con sus virtudes. El francés con la faceta más defensiva que le corresponde y el brasileño con su desequilibrio en zona de tres cuartos. Esta temporada Vinicius no está contando con la regularidad de la temporada pasada y 'los blancos' lo están notando.

Vinicius se lesionó ante Colombia en el minuto 26 / | @TyCSports

Manchester City

Haaland y Ederson, los 'citizens' que vienen de lesión. El iniciador del juego y el finalizador. Jugadores que tal vez no estarán en su plenitud post-lesión para un Guardiola que se enfrenta al Liverpool de Klopp para decidir el liderato de la Premier League. Con todo y eso, pese algún tropiezo esporádico, los mancunianos han remontado hasta copar de nuevo la clasificación que por momentos había llegado a presidir el Tottenham de Postecoglou. El noruego y el brasileño se han entrenado con aparente normalidad y podrían llegar a ser de la partida para poner toda la carne en el asado ante 'los reds'.

Erling Haaland se duele estirado sobre el césped | AFP

Internacionales españoles

Dani Olmo sigue de baja y no se le espera hasta finales de año, mientras que a Yeremy Pino ya no le espera Marcelino en lo que queda de temporada, porque se ha lesionado del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Por otro lado, Mikel Oyarzabal tuvo que ser sustituido en el España-Chipre, pero Imanol Alguacil no lo ha llegado a descartar para el partido ante el Sevilla.

Manchester United

Erik Ten Hag no podrá contar con Onana, Rashford, ni Eriksen. Precisamente tres jugadores que suelen partir de inicio. Goodison Park no parece ser el mejor escenario para visitar tras el parón de selecciones, ante un Everton más que necesitado y herido en orgullo por la sanción que le ha relegado al fondo de la clasificación.

André Onana | EFE

Líderes de las otras ligas

PSG, Inter de Milán y Bayer Leverkusen, los otros equipos que también sufren bajas importantes. Zaïre-Emery, la emergente perla del conjunto parisino, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección francesa absoluta y queda fuera de combate para lo que queda de año. Por otro lado, Bastoni sufrió una lesión en la pantorrilla que le obligó a retirarse del terreno de juego en el partido contra Macedonia. Frimpong sigue sin tener suerte con las lesiones. Si bien ya tuvo episodios del estilo la temporada pasada, con una lesión que lo apartó más de mes y medio, esta vez el alcance de la lesión no parece ser tan grave.