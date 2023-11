Xavi: "Contra el Rayo es un partido en el que necesitaríamos a Gavi"

El técnico argumenta que su lesión "no es un problema de gestión del entrenador, pero sí de la exigencia del calendario" Propone una reformulación para los parones de selecciones: "ocho o nueve meses con los clubes y luego dos o tres con las selecciones"

12 días después, Xavi Hernández ha vuelto a comparecer en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Algo poco usual en la entidad blaugrana: la competición obliga al técnico a 'pasar parte', normalmente, cuatro veces por semana. El parón de selecciones le ha permitido tener un parón en sus funciones de portavoz del club.

Mucha tela por cortar tenía el egarense. Entre ella, la grave lesión que ha sufrido Gavi en la rodilla derecha con la selección española, que le dejará fuera del equipo durante lo que resta de temporada. "Es una baja importante. Una desgracia, es un jugador insustituible por la pasión, las ganas y el coraje que pone. Mañana es un partido en el que, precisamente, le necesitaríamos. Nos cuesta porque es un equipo intenso, un campo incómodo, le ponen alma, agresividad, buscan los segundo balones...", ha explicado el técnico blaugrana.

El propio Xavi ya sufrió en 2005 la misma lesión que Gavi. "Me hizo mejor futbolista, más maduro. Fui consciente que tenía que cuidarme un poco más, hacer la prevención cuando tocaba, cuidar los detalles. A partir de ahí me hice más profesional", recordaba. ¿Un consejo? "Que no se salte ningún día de recuperación", ha apuntado.

Juventud, divino tesoro

Apenas tiene 19 años Gavi y es uno de los futbolistas del Barça que más minutos acumula desde que debutó con el primer equipo. "Con la edad que tiene, ha disputado ya muchos partidos. La lesión es fortuita". Del mismo modo, ha reconocido que siempre mandan un informe sobre el estado de cada jugador a todas las selecciones, pero que, "a partir de ahí, cada uno tiene sus intereses".

Tampoco ha querido entrar al trapo en cuanto a su posible sustituto en el mercado de fichajes de enero, aunque ha afirmado que en el club "saben mi postura". La comunicación con Deco y Laporta es fluida, por lo que "veremos si podemos incorporar a alguien".

Solución al calendario

El egarense ha preferido mantenerse al margen de la polémica con la Selección española, personificada en Luis de la Fuente, asegurando que mantiene una "muy buena relación". De hecho, considera que "no es un problema de gestión del entrenador, pero sí de la exigencia del calendario".

Xavi lo tiene claro. "Creo que la FIFA ya se lo está planteando, hacer ocho o nueve meses en el club y que luego los jugadores vayan a la selección, que en dos o tres meses haya la clasificación para el Europeo, acto seguido el Europeo y luego un mes de vacaciones", ha argumentado.

Regresa Frenkie, Sergi Roberto, aún no

No estará Gavi ni tampoco Ter Stegen, quien no se ha recuperado de sus molestias en la espalda. Será Iñaki Peña el que se enfunde los guantes por primera vez como titular en LaLiga, quien Xavi tiene una "total confianza".

Sin embargo, el técnico blaugrana sí podrá contar con Frenkie de Jong. "Ha entrenado muy bien y está al 100%. Ya lleva varios días con el grupo y está disponible", ha apuntado, recordando que con su ausencia, el equipo lo ha notado, igual que con Pedri.

Sergi Roberto, quien lleva poco más de un mes en la enfermería, no estará disponible para viajar a Vallecas, pero Xavi confía en que pueda recibir el alta médica antes del trascendental partido de Champions League contra el Porto en Montjuïc.

El ruido del entorno

Tras el último partido de Liga contra el Deportivo Alavés, Xavi explicó en declaraciones a TV3 que “mis jugadores no juegan liberados por lo que se dice en el entorno”, dado que “la prensa es muy crítica y exagerada, esto afecta y por eso no jugamos tranquilos como antes”. No obstante, en esta nueva comparecencia, ha querido matizar que "en ningún momento fue una excusa; jugamos mal la primera parte por culpa nuestra". El técnico apuntó que "mi trabajo es que se liberen y exploten su talento", pero en el descanso de aquel partido "me di cuenta de que a muchos les afectaban las críticas, dije lo que pensaba".