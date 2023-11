¡La Premier League sancionará al Everton con 12 puntos!

De oficializarse la sanción, los 'toffees' caerán hasta la última plaza de la clasificación El Chelsea es el último club inglés investigado debido a infracciones cometidas por su ex propietario

En Inglaterra dan por hecho que la Premier League sancionará al Everton restándole 12 puntos por haber incumplido el Fair Play financiero. De oficializarse esta información, los 'toffees' caerían hasta la última plaza de la clasificación con tan solo 2 puntos.

Tal y como asegura el periodista inglés Steve Brown, la comisión independiente que ha investigado el caso ya ha tomado un veredicto sobre la sanción que le espera al Everton. Todo apunta a que la Premier League oficializará el castigo que recibirán los 'toffees' a finales de esta semana.

Según la normativa de la liga inglesa, los clubs pueden registrar unas pérdidas máximas de 105 millones de libras (119 millones de euros) durante un periodo de tres años, aunque esta reglamentación se flexibilizó debido a la pandemia.

Sin embargo, el Everton ha registrado un total de 372 millones de libras de pérdidas en las últimas tres temporadas, triplicando así el máximo de lo que permite la normativa. Aún así, de estos 372 millones de pérdidas, el club inglés atribuye 170 millones de libras al impacto causado por la pandemia.

De confirmarse la sanción de 12 puntos, el Everton caería hasta la última plaza de la clasificación. El club de Liverpool tan solo ha sumado 14 puntos en las primeras 12 jornadas, por lo que ocupa actualmente la catorceava posición de la Premier.

La Premier no solo investiga al Everton

Pero el Everton no es el único club de la Premier League que podría recibir una sanción de puntos esta temporada. Recientemente se ha conocido que el Chelsea está acusado de infracciones cometidas por su ex propietario, Roman Abramovich. Según 'The Guardian', el magnate ruso realizó pagos a través de paraísos fiscales que no habrían sido incluidos en las cuentas del club. Los fichajes de Samuel Eto'o y Willian junto a las renovaciones de Eden Hazard y de Antonio Conte protagonizarían las infracciones del Chelsea.

Además, la Premier League también está investigando al Manchester City por más de 100 infracciones del Fair Play financiero, aunque los de Guardiola no han recibido ninguna sanción hasta el momento.