Irene Paredes: "Queremos tener las mismas oportunidades"

La central azulgrana habló para la Revista Barça sobre la igualdad de género con motivo del 8M "Hasta hace poco yo también he tenido que estar callada, no decir nada y aguantar las cosas como venían"

Una de las caras más visibles del Barça femenino es la central Irene Paredes. Desde la llegada de la vasca a Can Barça en verano de 2021, se ha convertido en uno de los bastiones defensivos de un equipo prácticamente imbatible, haciendo pareja con Mapi León en el eje de la defensa y ganándose el honor, incluso, de ser una de las cinco capitanas. Con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, Irene Paredes habló en una entrevista para la Revista Barça sobre la igualdad de género.

Esta es la entrevista completa:

Pregunta: ¿Qué crees que ha cambiado en el mundo del fútbol femenino en la última década?

Respuesta: Han cambiado muchísimas cosas. Es verdad que nuestra realidad tampoco es la realidad de todo el mundo. En mi experiencia ha cambiado prácticamente de ser amateur a ser totalmente profesional. Esto se está produciendo más paulatinamente en otros equipos. Está cambiando la sociedad, la forma de mirarnos como futbolistas y como mujeres. Cada vez conseguimos mejores condiciones, que al final es lo que queremos.

¿Qué pasos se deben seguir dando para que el fútbol femenino se asiente por completo y se pueda ir comparando al masculino?

Lo que nosotros queremos es tener las mismas oportunidades. Estaría bien que podemos igualar las leyes y los convenios, y de este modo, obligando a todo el mundo a que se nos ofrezcan las mismas condiciones, podremos practicar el fútbol de una forma mucho más profesional, que sea más atractiva para el espectador. Siempre habrá gente a la que no le guste, pero de esta manera habrá mejores jugadoras y también un mejor espectáculo.

¿Qué le falta a la sociedad por estar aún más madura en este sentido?

Para mí viene todo desde la educación. La educación marca cómo se nos mira a las mujeres y, en consecuencia, cómo se nos mira a las mujeres en el deporte. Lo que se invierte en nosotros. Esto es lo que hay que cambiar. Y después levantar la voz y no quedarnos calladas. Hasta hace poco yo misma he tenido que estar callada, no decir nada y aceptar las cosas tal y como venían. Creo que esto también se está acabando y debe terminarse si queremos seguir avanzando.

¿Qué te ha costado más por el simple hecho de ser mujer?

Todo. Empezando por ser aceptada en el colegio por ser la única niña [que jugaba a fútbol]. Tengo amigas que tuvieron que dejar de jugar porque el fútbol se relacionaba con un deporte de chicos. Es una lucha constante. Es cierto que luchando hemos conseguido hoy en día encontrarnos en unas muy buenas condiciones y que, claro, debemos seguir mejorando para que las próximas generaciones no se encuentren en una lucha constante y puedan dedicarse desde pequeñas al fútbol o a cualquiera otro deporte.

Sobre estas niñas pequeñas que juegan a fútbol, y que quizá tienen que oir ciertos machismos, ¿qué les dirías?

Les diría que no hagan ningún caso a la gente que dice estas cosas. Si hay algo que les guste, sea fútbol o cualquier otra cosa, que lo disfruten. Es difícil llegar a ser profesional, pero si haces lo que te gusta, seguro que llegas muy lejos.

¿Tiene Irene Paredes algún referente femenino?

Los he tenido pero de mayor. Cuando era muy pequeña jugar al fútbol profesional era algo que no existía. Yo veía a los niños y sabía que esto no podría ser. Los referentes vinieron más adelante y son compañeras con las que he jugado. Entre todas, destacaría a Vero Boquete.

Ahora podéis ser vistas vosotras como referentes. ¿Cómo llevas esta responsabilidad?

Es algo muy bonito. Es cierto que es una responsabilidad, pero es algo bueno. Pensar que yo pueda ser referente de niños y niñas que se fijen en nosotros y vean que ser mujer futbolista es posible, es todo un orgullo y también nos da el poder y la responsabilidad de tener que hacer las cosas bien.

¿Cómo imaginas el fútbol femenino dentro de 15 años?

Me gustaría que no tuviéramos que estar reivindicando cosas. Que llenar el Camp Nou, que es algo maravilloso y brutal, pueda ser algo habitual. Y que no sea sólo el FC Barcelona, sino que el resto de clubes también sigan el mismo camino.

¿Cómo valoras la apuesta del Club por el fútbol femenino?

Era totalmente necesaria. La sociedad y las jugadoras lo demandaban. Cuando existe la intención de mejorar algo, se puede hacer. Con la intención se puede. La sociedad también ha dado respuesta. Hemos visto cómo se llena el Spotify Camp Nou. Es cierto que debe haber también una apuesta firme por parte del resto de clubes, sobre todo con hechos y no tanto de boca.