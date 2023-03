Mariona: "Que el fútbol femenino no interesa es falso, sencillamente no nos podían ver"

La azulgrana ha coincidido en una ponencia sobre el día de la mujer con Gemma Mengual, Carlota Planas y Liv Arndt "Necesitamos ser mediáticas para que las marcas apuesten por las mujeres” han coincidido las cuatro

Coincidiendo con el día de la mujer, Juno House ha organizado una agenda llena de actividades para el mes de marzo poniendo el foco en las mujeres. La primera de ellas es una mesa redonda sobre “el poder del deporte femenino”, en la que ha participado Mariona Caldentey, junto a Gemma Mengual, Carlota Planas y Liv Arndt.

La jugadora azulgrana ha asegurado que “lo que se vendía de que el deporte femenino no interesaba simplemente no era verdad. Sencillamente es que la gente no nos podía ver ni podían venir a vernos".

Mariona, ha remarcado el papel del Barça en la evolución del fútbol femenino, asegurando que ha sido un club pionero que lo ha dado todo por la afición y el equipo y ha creado una conexión inmensa, dándonos energía para jugar y disputar. Lo que pasó el año pasado con el Barça y el fútbol español es muy grande, y esperamos seguir subiendo e ir hacia delante y seguir dando espectáculo y que la gente disfrute con nosotras.”

Caldentey destaca la relevancia en la influencia sobre los más pequeños de este apogeo del fútbol femenino tanto en audiencia como en público presencial: “Empecé a jugar desde pequeña pero no tenía la idea de ser futbolista porque en ese momento ninguna mujer de mi entorno lo era, pero se me dio la oportunidad. Es importante dar la visibilidad que se merece al deporte femenino para que las pequeñas generaciones puedan tener referentes. Cuando vemos a las niñas disfrutando con nosotras nos llena de energía.”

Junto a la jugadora del Barça, también han participado Gemma Mengual, deportista olímpica de natación sincronizada con 4 Juegos Olímpicos, Carlota Planas, primera mujer en dirigir una agencia de representación de futbolistas en España y co-fundadora de Unik Sports Manager y Liv Arndt, jugadora de hockey hierba en el R.C Polo de Barcelona y jugadora en la selección absoluta de Alemania.

Mengual ha puesto énfasis en las dificultades para compaginar el deporte con la maternidad. "Los momentos de conciliación con la maternidad fueron muy duros, sobre todo con mi primer hijo que todo era nuevo para mí. Mi situación en ese momento no era fácil y no estaba bien visto que una deportista de élite pudiera conciliar el deporte con la maternidad. Competí en los JJOO de Río después de 8 años sin competir en la modalidad de dúo, en ese momento, los primeros 4 meses pensaba que no podría conciliar".

En la misma línea qua Mariona, Carlota Planas, la primera mujer en dirigir una agencia de representación de futbolistas en España, ha hablado sobre la importancia de promover los referentes femeninos. “A nivel de condiciones de jugadoras con marcas se van acercando respecto a los hombres, pero aún queda mucho por recorrer. En el caso del Barça la única sección rentable del club es el Barça femenino gracias a los sponsors del equipo. No exigimos cobrar igual que los chicos, sino que pedimos cobrar lo que nos toca por lo que generamos. Antes íbamos con un discurso ahora vamos con números y estadísticas”.La última en entrar en escena, ha sido Liv Arndt, jugadora de hockey hierba del R.C. Polo Barcelona. La jugadora alemana ha hablado sobre las diferencias de oportunidades que hay en España. En Alemania hay ochenta mil federados y en España solo dieciséis mil, por lo que Alemania tiene más recursos y oportunidades que España, esto se ve con los rankings internacionales, así como en la Liga, que está más regulada en Alemania que en España. ”, ha explicado.

Las ponentes han coincido en que el deporte femenino está en auge, “pero la mujer tiene aún un largo camino que recorrer en materia de igualdad para equipararse al deporte masculino”. "Necesitamos ser mediáticas para que las marcas apuesten por las mujeres” han concluido.