Alexia rompe su silencio sobre el conflicto de la selección: "No somos unas rebeldes"

Habló por primera vez sobre el conflicto con la selección y lamenta que sea algo que se está viviendo en muchos países La capitana del Barça también dio detalles su futuro, que ve muy ligado al Barça

A pesar de llevar ocho meses fuera por lesión, Alexia sigue siendo la gran figura del Barça femenino y cuando ella habla el mundo se para a escuchar. Tras recibir su segundo 'The Best' consecutivo, convirtiéndose así en la primera jugadora en lograrlo, concedió una entrevista a beIN Sports Francia y habló por primera vez sobre temas como el conflicto con la selección y su continuidad en el Barça.

El medio francés le preguntó sobre la posibilidad de llegar a vestir algún día la camiseta del Olympique de Lyon, pero Alexia se ve vestida de blaugrana mucho tiempo: "Estoy demasiado apegada al Barça, pero nunca se sabe. El Lyon es un equipo que lleva mucho tiempo en la élite, tiene mucho nivel, pero el Barça tiene una gran estructura profesional, aunque siempre tenemos cosas que mejorar".

Sin embargo, no niega su admiración por el equipo francés: "Con 17 y 18 años era hincha del Lyon. A nivel femenino era el mejor, con jugadoras como Bompastor o Renard. Me encantaba ese equipo y también veía a centrocampistas como Kessler".

Desafortunadamente, el equipo de su infancia se ha convertido en uno de sus mayores verdugos en Champions League, especialmente tras caer eliminadas ante el Lyon en la final de la competición europea el año pasado. Esta temporada, las blaugranas tienen ganas de revancha: "tengo muchas ganas de jugar contra el Lyon, el último recuerdo fue muy malo. Fue nuestro peor partido de la temporada y ellas jugaron uno de sus mejores partidos. Antes de eso, pero, está la Roma en cuartos y tenemos que tomarla en serio".

LA PRIMERA VEZ QUE ALEXIA HABLA SOBRE LA SELECCIÓN

A las puertas del Mundial femenino de este verano, Alexia aprovechó la ocasión para romper su silencio sobre el conflicto que rodea la selección. Aunque no forma parte de 'las 15' porque debido a su larga lesión no era seleccionable cuando estalló el enfrentamiento entre las dos partes, no ha dudado en mostrar su apoyo a sus compañeras.

"No somos rebeldes, no creo que haya que poner adjetivos de este tipo. Es un problema entre las jugadoras y la Federación. La información que hay es de conversaciones privadas que se han filtrado y esta situación no beneficia a nadie", ha valorado sobre el tratamiento de la cuestión.

Alexia tiene claro que es un problema que va más allá de la selección española, es algo estructural: "estas preocupaciones no son solo en España, es algo general: Canadá, Colombia, antes Estados Unidos... Es un tema que se está repitiendo mucho. Queremos que las jugadoras puedan centrarse al 100% en rendir. Es agotador tener que estar reclamando constantemente mejoras para poder rendir mejor. Los líderes deberían mejorar nuestras condiciones sin tener que pedirlo todo el tiempo".

Para terminar, Alexia se pronuncia sobre la conciliación de la maternidad con el fútbol, especialmente a raíz del testimonio de Sara Björk, exjugadora precisamente del Olympique de Lyon que fue víctima de impagos durante su embarazo: "yo no soy madre, pero tengo compañeras que tienen hijos y me explican que es muy difícil conciliar el trabajo y el embarazo. Hay que ayudarlas a conciliar la vida familiar y el deporte de élite", concluye.