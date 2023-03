La apuesta detrás del éxito

Xavier Budó, director de deportes del Barça, atiende a SPORT para hablar sobre la apuesta actual del Barça por la sección femenina en todos los ámbitos: deportivo, económico y social La clave del proyecto pasa por fichar a jugadoras diferenciales y apostar por el talento joven y de casa

La cara visible del éxito en el deporte la forman los trofeos y las medallas. Los récords, las camisetas vendidas y el impacto en la sociedad, entre otros, quedan para la historia. Sin embargo, detrás de todo equipo campeón, hay una inversión detrás que muchas veces es invisible a los ojos. Pero, sin ella, nada de esto sería posible. Xavier Budó, director de deportes del FC Barcelona, nos atiende para hablar sobre la apuesta actual del club azulgrana por la sección femenina en todos los ámbitos para alcanzar la excelencia.

"Cuando llegamos al club, teníamos claro que el fútbol femenino era y tenía que seguir siendo referente a nivel mundial", relata Budó, "vimos que el proyecto deportivo que se había creado era muy potente, que Markel Zubizarreta [mánager general del fútbol femenino] y más gente que había antes habían hecho un trabajo espectacular". Así, explica, "vimos que teníamos que mejorar las infraestructuras para que estuviesen a la altura del proyecto deportivo".

TRES PILARES

El director de deportes del Barça divide el proyecto en tres pilares: el modelo deportivo, el modelo económico y el impacto social. Del primero, el objetivo principal es "preservar lo que ya funciona, porque el mercado europeo está creciendo exponencialmente y la situación económica del club es complicada". Del segundo, conseguir un "proyecto económicamente sostenible y con ingresos propios". Del tercero, mantener "esa cercanía del equipo con la afición, que es un hecho diferencial que nos hace todavía más grandes". Vamos por partes.

APUESTA POR LA CASA

El mercado del fútbol femenino está creciendo a un ritmo acelerado. Se están empezando a normalizar los traspasos y a inflar las operaciones. "No podemos entrar en esta espiral”, explica Budó, "tampoco podemos darle la espalda, pero tenemos que ser muy rigurosos con el tema económico. Tenemos equipo para años. Nuestra apuesta pasa por tratar de mantener las piezas diferenciales que ya nos funcionan. Hemos hecho un esfuerzo para renovar a jugadoras clave. Muchas de ellas han priorizado seguir en el club renunciando a sueldos más elevados en otros equipos. Haremos lo mismo con las que terminan contrato en 2024. Si podemos mantenerla, esta estructura nos traerá muchos más éxitos".

Xavier Budó es el nuevo director de deportes del FC Barcelona | VALENTÍ ENRICH

Eso, y también la apuesta por el talento joven. "Hemos fichado perfiles muy interesantes para el presente y también para el futuro. Salma, Geyse, Vicky López, Giulia Dragoni... Tenemos también un filial con una media de edad de 18 y 19 años que es líder de la segunda división y que está haciendo una temporada espectacular”. Por este motivo, es imprescindible el trabajo de captación de talento joven. "Jordi Ventura y Markel están haciendo un trabajo excepcional junto al departamento de ‘scouting’, siguiendo a futbolistas de entre 13 y 19 años para incorporarlas al fútbol base”.

El modelo del Barça está tomando un rumbo claro y quiere tener su sello propio: fichar, aprovechando oportunidades de mercado, a futbolistas diferenciales y apostar por el talento joven de todo el mundo. Por eso se creó la Masia femenina el año pasado y se han ido aumentando el número de equipos en el fútbol base. "La idea es que las mayores promesas estén aquí desde jóvenes, para que se vayan empapando de nuestro sistema".

UN ‘STAFF’ COMPLETO

Para construir el mejor equipo, tiene que haber el mejor cuerpo técnico. El ‘staff’ del femenino se ha ido ampliando con el paso de los años hasta ahora, que lo forman veinte personas. Un entrenador, Jonatan Giráldez, dos asistentes, dos analistas, un entrenador de porteras, un médico, cuatro preparadores físicos, tres fisioterapeutas, un readaptador, un psicólogo, un delegado, un responsable de material y dos de comunicación.

Jonathan Giráldez, durante el partido | EFE

"Con el técnico hablamos el mismo idioma, su formación en gestión de deportes ayuda. Tenemos un plan individualizado para cada jugadora y el nivel de mejora es mucho mayor. Hemos mejorado también la gestión de las lesiones. Ahora no se trabaja solo la parte lesiva sino también todas las áreas que no pueden trabajar si no compite. También la parte mental y emocional, es clave trabajar el aspecto psicológico, el carácter y la personalidad".

PLANES INDIVIDUALIZADOS

Y para ello ha sido clave una inversión en las condiciones de las futbolistas. Entrenamientos en campos de césped natural, mejoras en los desplazamientos para asegurar el descanso y la comodidad de las jugadoras. Y, sobre todo, inversión en tecnología y conocimiento, como en los GPS o el anillo ‘Oura’ para monitorizar todos los factores físicos que rodean a las deportistas. "Los detalles marcan la diferencia en la élite", destaca Budó, "y queríamos invertir en todos estos aspectos, que a veces no se ven, para tener controlados, en la medida de lo posible, todos los factores que afectan al rendimiento". Todo esto, extrapolable al filial y al Juvenil, que forman parte del proyecto Barça Talents para monitorizar el rendimiento de las jóvenes promesas.

Vicky López y Crnogorcevic | David Ramírez

Los éxitos son consecuencia de cómo trabaja un equipo. "Jonatan y su 'staff' han conseguido implementar una metodología con unos niveles de intensidad muy altos. Intensidad física y mental, en la toma de decisiones, para competir al máximo nivel. La prueba es que las jugadoras que vienen de fuera es lo primero que destacan. Visto desde fuera, parece que el modelo del Barça sea muy técnico, táctico y posicional, pero detrás de todo esto hay un nivel de intensidad que hace que la exigencia sea mayor cada día. Y todo el deporte de élite va hacia aquí", añade Budó.

PROYECTO ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE

Los éxitos y valores del equipo han atraído a las marcas para crear vínculos de patrocinios. Se han vendido camisetas hasta agotarse y los eventos sociales con los aficionados han sido un éxito. "Las jugadoras han estado siempre muy implicadas con todas las acciones del club, desde comunicación hasta los proyectos de la Fundación. El club y Laporta nos han dado la confianza para crear un modelo de gestión propio del femenino que antes no había. Tenemos una responsable del área de negocio del femenino y departamentos propios para la sección. Lograr un proyecto sostenible cuando veníamos de una sección deficitaria ayuda mucho al club, porque los ingresos pueden equilibrar los gastos".

Salma, Alexia y Jana durante la presentación del patrocinio de Bimbo con el Barça | JAVI FERRÁNDIZ

Abrir el Spotify Camp Nou tampoco ha sido fácil. "Era una apuesta valiente. No puedes decir que quieres ser un referente mundial y pensar en pequeño. Pensar en grande es ser valiente y demostrarlo con hechos. Abrir el estadio tiene unos costes muy elevados, pero ha sido siempre un acierto, también económico. La afición ha respondido en masa, queremos que siga así. El partido ante la Roma será una prueba más, queremos que la afición demuestre que es un interés consolidado. Cada partido en el Camp Nou es un test y vamos a seguir apostando por ello".

Y es que el Barça es uno de los clubes que más ha apostado por el fútbol femenino. Con la misma estructura y columna vertebral de los últimos años, ha ido invirtiendo en todos los ámbitos para crear un equipo campeón y de mujeres referentes que han conseguido un impacto social sin precedentes en el deporte femenino.