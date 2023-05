Cristian Gómez cuelga las botas: "Mi momento ha llegado"

El capitán del Hospi, con 33 años, decide poner fin a su carrera: "Desde enero algo empezó a cambiar en mí. Me costaba físicamente", asegura "Llegué aquí siendo alevín y ni en mis mejores sueños pensé que llegaría al primer equipo", explica el '5' franjirrojo, a quien le espera "otro viaje ilusionante"

Nuevo 'mazazo' para el Hospi. Después de quedar eliminado en el play-off de ascenso a Segunda RFEF contra el San Cristóbal, club y afición tienen ahora que digerir el adiós de su capitán, Cristian Gómez. A sus 33 años, el '5' franjirrojo ha decidido poner fin a su trayectoria.

"El domingo fue el último partido con esta camiseta. Es una decisión que llevaba pensando desde hace varios meses. Desde enero algo empezó a cambiar en mí... Me costaba físicamente mucho y pese a que tengo 33 años y creo que me podían quedar dos o tres años más de fútbol, cuando te has vaciado física y mentalmente ya no puedes dar más", asegura el mediocentro en un emotivo vídeo difundido por el club.

"Creo que es un momento de dar un paso al lado y nadie me puede reprochar nada. Desde alevines que llegué lo he intentado dar todo y para mí ha sido un sueño jugar aquí", añade. Cristian, como todos en el barrio, soñaba con dos cosas, "jugar en Primera División y en el Hospi". Y ha cumplido "las dos con creces".

"He podido ser capitán del primer equipo, que no hay mucha gente que pueda decirlo. Muy orgulloso de lo que he conseguido y la afición me han hecho ser partícipe de todo, apoyando en los éxitos y en los fracasos. Os echaré mucho de menos. No es una decisión fácil y espero que lo entendáis. Me quedo sobre todo con los buenos momentos", incide un 'capi' que explica por qué tampoco seguirá en otro equipo. "No me veo con la motivación suficiente para vestir otra camiseta. Quería retirarme aquí y mi momento ha llegado ahora. Me espera otro viaje ilusionante que tengo muchas ganas de empezarlo. Agradeceros de por vida todo lo que me habéis hecho sentir".

Irse sin poder lograr el ascenso, es su 'espinita': "Fue un gran palo para todos nosotros, teníamos muchas ilusiones puestas y en 20 minutos se nos fue toda la temporada. Estamos muy dolidos porque nos veíamos con fuerza, con juego y con ambición para daros la alegría que merecéis. No ha podido ser y espero que estéis orgullosos de nosotros, nos hemos vaciado. Espero que el año que viene el Hospi lo consiga y vaya para arriba", asegura.

En el Hospi ha vivido gran parte de su carrera, en tres etapas distintas (2010/11, 2015/16, 2017/18-2022/23) y con casi 200 partidos (184), en los que ha marcado nueve goles. También jugó 36 partidos en dos temporadas con el Espanyol (2011-2013) en Primera División, donde hizo un gol, y pasó por el Real Madrid Castilla, Girona y Lleida Esportiu.