Flamengo-Sao Paulo, el primer asalto de la final de la Copa do Brasil

Un 'Mengao', en crisis y con dudas, quiere explotar el factor Maracaná para llevarse un buen resultado hacia el Morumbí El Sao Paulo, con mucha más consistencia táctica que su rival, intentará romper el gafe histórico en el torneo del KO brasileño

El Flamengo y el Sao Paulo disputan con urgencias el partido de ida de la final de la Copa do Brasil este domingo en Maracaná (a partir de las 21:00 CEST). El torneo del KO es la única posibilidad de título para ambos conjuntos en este 2023, muy decepcionante, principalmente para el rubronegro carioca

Para el Tricolor paulista, que llega en la final más convencido de sus posibilidades, esta cita es vista como una opción histórica para romper el gafe y poder levantar, por fin, su primera Copa do Brasil.

Dorival Junior, que ganó el título el año anterior con el Flamengo, ha montado un equipo sólido, donde el recién llegado Lucas Moura tiene la misión de marcar las diferencias. Mientras, la otra estrella, el colombiano James Rodríguez, esperará su oportunidad en el banquillo.

Por su parte, el Flamengo, que dirige Jorge Sampaoli, es un polvorín desde el KO inesperado en los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Olimpia, de Asunción. El ambiente interno está muy enrarecido y el varapalo recibido, el miércoles, ante el Ath. Paranaense (0-3) en partido del Brasileirao aún ha aumentado la crispación.

La plantilla lavó los trapos sucios en una reunión en la que no estuvo Sampaoli ni el resto de los integrantes del cuerpo técnico. Ganar la Copa do Brasil se ha convertido en una obligación y su c consecución no asegura la continuidad del ex del Sevilla de cara al próximo mes de enero.

Para el encuentro de este domingo, ‘Sampa’ presentará un trío ofensivo inédito en los 36 partidos anteriores en el que dirigido el ‘Mengao’, con la ‘dupla de ‘9’ Gabigol y Pedro, y con el extremo Bruno Henrique rompiendo desde la banda.

Sin De Arrascaeta, que sigue de baja por una lesión muscular, la posible alineación del Flamengo será la formada por: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Vitor Hugo, Gerson; Gabigol, Bruno Henrique y Pedro.

Por su parte el Sao Paulo saldrá con: Rafael; Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Welington Rato, Lucas Moura; Luciano y Calleri.