La CBF castigó a Endrick

El futuro '9' del Real Madrid no fue convocado por la Seleçao olímpica porque el Palmeiras no le dio permiso para ir al Sudamericano y al Mundial sub-20 Endrick se ve perjudicado por las tensiones Palmeiras-CBF y no ha disputado ni un solo minuto con las selecciones de base de Brasil en 2023

El futuro ‘9’ del Real Madrid, por el que Florentino ha desembolsado 35 millones de euros más variables, no está teniendo un 2023 nada fácil. Es la cuarta opción de ‘9’ para su técnico, el portugués Abel Ferreira, en el Palmeiras. Y hace más de dos meses que no ve portería: su último tanto se remonta al 2 de julio.

Su progresión, a un año de aterrizar en Madrid (cumplirá los 18 en julio del 2024), se ha truncado. No ha disputado ni un solo encuentro con las categorías de base de la Seleçao en este 2023.

El seleccionador olímpico, Ramon Menezes, dejó entrever que no se lo llevó para los dos amistosos enMarruecos de esta fecha FIFA (el último fue cancelado a causa del terremoto que asoló el país) por el descontento que ha generado la actitud del Palmeiras con la CBF.

Y es que el ‘Verdao’ no autorizó la convocatoria de su ‘menino prodígio’ ni para el SudamericanoSub-20 en Colombia (donde Vitor Roque fue el artillero y la gran estrella), ni para el Mundial de la categoría que se disputó en mayo en Argentina.

Las tensiones entre el Palmeiras y la Confederaçao han perjudicado a Endrick, ya que su presencia con la SeleçaoSub-20 y olímpica podría servirle para romper su dinámica negativa en su club.