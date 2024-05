Verdeliss, madre de ocho hijos, se proclama campeona de España en su debut en los 100 km

La influencer Verdeliss ha sorprendido a todos sus seguidores de redes sociales y seguidores de las maratones al proclamarse campeona de España de los 100 kilómetros en su debut en esta distancia.

Estefanía Unzu Ripoll, nombre real de la influencer, es conocida principalmente por su contenido en redes sociales junto con sus ocho hijos y su marido. Además, ella ha participado en el programa Gran Hermano VIP 6.

La influencer rompió el récord navarro al recorrer esta distancia en un tiempo menor a 8 horas (7:59.30). Compitió en la categoría absoluta y máster en Sotillo de la Adrada, en Ávila (Castilla y León). La influencer, que nada tenía que ver con el mundo del deporte, se ha aventurado en el mundo del atletismo y continúa así con la pasión de su familia.

Verdeliss tiene grandes referentes en el mundo del atletismo como Fernando Unzu, entrenador del Club Ederki y Marta Ripoll, directiva de la Federación Navarra y jueza.

Verdeliss comenzó más a fondo en el mundo del atletismo en abril de 2023 y desde entonces ha completado doce maratones en doce meses, el último de ellos el pasado 10 de marzo en Tokio. Días antes de la carrera de 100 km, Verdeliss compartía sus impresiones con sus seguidores: "Me lancé a esto por disfrutar e intento autoconvencerme de que si me retiro no es un fracaso. Pero la cabeza es puñetera y me conozco, queriendo sin querer llevo expectativas y siento presión".