Preocupación extrema por el hijo de Camilo Sesto: "Está en manos de un camello"

La muerte de Camilo Sesto en 2019 afectó a Camilo Blanes, que hizo que se adentrara en el mundo de las drogas. El cantante ha tenido varias recaídas, ya que se negaba a tratar su adicción, y, en los últimos meses, Camilín ha mostrado que no lleva un buen estilo de vida y ha sorprendido a sus seguidores con un cambio radical: quiere que todos le llamen Sheila Devil, porque se siente mujer.

A lo largo de estos años, Lourdes Ornelas, su madre, se ha mostrado desesperada con el entorno de Blanes, ya que asegura que no le hace bien. Ahora, ha concedido una entrevista a 'Pronto' y ha explicado que la situación de su hijo es "terrible", ya que "está en manos de un camello que le suministra drogas".

Lourdes Ornelas está angustiada porque no puede hacer nada y denuncia que las leyes no la protegen: "Cuando voy con policías a la casa de Camilo para impedir que entre este traficante, casi a la que apartan es a mí, no lo entiendo. Lo estoy pasando muy mal por los errores de mi hijo, pero soy una mujer fuerte y no voy a parar en mi lucha para que deje ese mundo tan pernicioso que le rodea. Sé que no es fácil conseguirlo si Camilo no colabora".

La madre de Camilín ha asegurado que su hijo está muy influenciado: "Le lleva sustancias continuamente. Aprovechándose de su estado, lo lleva al cajero y le hace sacar miles de euros de su cuenta. Tengo las pruebas que lo demuestran".

Además, ha asegurado que su relación con él no es estable: "Unos días estamos bien y otros, mal. Si está drogado, se encuentra fuera de sí y se enfada cuando le digo algo. Voy casi todos los días a verlo. Me desvivo por él. A Camilo le pueden robar toda la casa y ni se enteraría. Está como en una nube".