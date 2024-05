Philippe Coutinho (por fin) vuelve a ser protagonista en el mercado

Philippe Coutinho vive instaurado en un recomienzo constante de su carrera. Y su futuro apunta ahora a Brasil, donde regresaría a las puertas de los 32 años, y desacreditado en el fútbol europeo, donde no levanta cabeza desde que dejó el Liverpool de Jurgen Klopp en dirección al Barça, en enero de 2018. El que fuera el fichaje más caro de la historia blaugrana tiene ahora un valor de 7,5 millones de euros. Verlo para creerlo.

Coutinho tiene contrato con el Aston Villa hasta el 30 de junio de 2026. Como no cuenta para Unai Emery, esta temporada ha jugado cedido en Qatar, en el Al-Duhail SC. El internacional carioca está negociando ahora una rescisión amigable con la dirección de los 'villanos'. Tiene claro que no seguirá Europa y como su destino cierto será la repatriación, espera salir como agente libre. Si no logra, todo apunta a una cesión.

Y en el Brasileirao, donde los clubes aman a los 'viejos rockeros', hay auténticos bofetones para hacerse con el mediapunta. El mejor situado es el Vasco da Gama, donde hizo toda su formación, debutó profesionalmente y es su club de corazón.

Sus agentes ya están negociando con la dirección vascaína el modelo negocio para poder concretar su incorporación a partir del 10 de julio cuando se abre la ventana de fichajes en Brasil. En Sao Januario, afirman que el acuerdo es inminente y que solo faltarían flecos para formalizar la operación.

La llegada de Coutinho y de su familia este próximo fin de semana a Río de Janeiro, su ciudad natal y donde está afincado en Brasil, para empezar el período de vacaciones ha alimentado aún más las expectativas entre la parroquia cruzmaltina para un desenlace rápido.

El Vasco da Gama, sin embargo, no está solo en el interés por 'Cou'. Quién puja muy fuerte es el Cruzeiro. El nuevo presidente, el empresario Pedro Lourenço que compró el club celeste a Ronaldo, ha iniciado una política muy agresiva de fichajes para alegría de su 'torcida'.

Ya ha cerrado al portero Cássio, que defendió los últimos doce años al Corinthians, ha tocado a Gabigol, que vive momentos turbulentos en el Flamengo y puede dejar Río de Janeiro a cualquier momento, y prepara otras contrataciones de impacto. "Contratar a Coutinho es nuestro sueño y si tenemos la oportunidad de traerlo no mediremos esfuerzos", ha asegurado el dirigente cruzeirense.

Y el tercero en discordia es el Corinthians, el segundo club con mayor hinchada de Brasil, que necesita reforzarse en julio si no quiere volver a tener otra temporada agónica como en 2023. Su técnico, el portugués Antonio Oliveira, sin importarle demasiado por las vicisitudes financieras de la entidad paulista, ya aprieta a la dirección deportiva del Timao para que realice cuatro o cinco contrataciones de peso.

Philippe Coutinho jugaría un rol parecido al que tuvo Willian, que llegó como agente libre procedente del Arsenal al club donde se formó en agosto de 2021... y que salió por la puerta de atrás un año después para regresar a la Premier League, donde está jugando con el Fulham y ya negocia su renovación por una temporada más.