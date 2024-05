Se destapa la doble vida de un diputado de Vox: "Me ha robado dos años"

La pareja de Coco Robatto, diputado de Vox, ha terminado su relación con él tras descubrir sus infidelidades. Ella es Bárbara Lobato, y llevaba dos años saliendo con el político, pero su romance ha dado finalizado con polémica.

La influencer ha decidido revelar los detalles al respecto sobre su ruptura, después haber escuchado falsas versiones: "He puesto fin mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida. Me ocultaba en redes para 'protegerme'. Tiene al mismo tiempo una relación estable, desde hace meses, con otra chica. Ella no sabe de mi existencia. Me ha robado dos años de mi vida".

Además, la creadora de contenido ha confirmado que no tiene tiempo de enemistarse con nadie, pero que sí ha querido explicar lo que ha pasado antes de que llegara otra versión a los oídos de otra mujer. "Es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer", decía Lobato.

Poco más tarde, con una foto de sus hijas ha agradecido los mensajes de cariño: "Estoy centrada en aquello que de verdad importa, a recuperar el tiempo perdido".

La sevillana Rocío Osorno, también influencer y expareja del diputado, se ha pronunciado al respeto. "Antes de que me salpique (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra. Yo salí de allí a finales del 2020 y ya nunca más volví a entrar". Además, ha querido dejar claro que mantiene una buena relación por el bien de sus hijos: "Yo no me meto en nada de su vida privada igual que él no se mete en la mía. Doy por cerrado este tema que, como ya digo, no tiene nada que ver conmigo".