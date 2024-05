La misteriosa retirada del tenis de Camila Giorgi

Mientras el Masters 1000 de Roma 2024 da sus primeros pasos, los aficionados al tenis en Italia están pendientes de una de sus tenistas, Camila Giorgi, y su misteriosa retirada del tenis profesional.

La jugadora, que llegó a ser la número 26 del ranking WTA en 2018, aparece como retirada en la lista de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), organismo encargado del protocolo antidopaje. Aún así, la WTA no ha recibido notificación alguna y tampoco hay mensaje oficial de Giorgi, lo que ha levantado la expectación en Italia.

Según resalta 'Il Corriere dello Sport', pese a que la lista oficial se publicó este miércoles y Giorgi es muy activa en redes sociales, por el momento no ha publicado ningún mensaje al respecto. El rotativo italiano apunta además que no se han podido poner en contacto con ella a través de su teléfono móvil, así como tampoco con el de su padre y entrenador, Sergio. La única notificación recibida parece ser un mensaje en el que apuntan que Camila no hablará hasta Roland Garros, en apenas unas semanas.

En los últimos años Camila ha compaginado su carrera tenística con su empresa de moda y ha destacado en varias entrevistas su intención de dedicar más tiempo a este apartado. También cuenta con más de 700.000 seguidores en su cuenta de Instagram, dedicada casi exclusivamente a su faceta como modelo.

Su último partido fue el pasado 23 de marzo, en el WTA 1.000 de Miami, donde fue eliminada por la número uno, Iga Swiatek, tras un claro 6-1, 6-1. El mayor éxito de su carrera fue el título conseguido en el Masters 1.000 de Montreal de 2021.

En las pistas ha destacado también la figura de su padre y entrenador, conocido por sus habituales enfrentamientos con los jueces de silla. Giorgi se vio envuelta también en un asunto por supuesta documentación falsa relacionada con la vacuna anti-Covid.