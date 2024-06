Èxit rotund al III Congrés Nacional de l'Esport Autonòmic

La Confederació d'Unions de Federacions Autonòmiques d'Espanya (CUFADE) va celebrar a Madrid el III Congrés Nacional de l'Esport Autonòmic on es van acreditar 150 participants pertanyents a diferents associacions federatives. L'acte va tenir lloc a la sala Truss del WiZink Center d'aquesta ciutat i va ser organitzat per UFEDEMA (Unió de Federacions Esportives de Madrid) en commemoració del seu 35è aniversari.

L'esdeveniment va ser inaugurat per Gerard Esteva (president CUFADE), Vicente Martínez Orga (president d'UFEDEMA) i María Cabezón (cap de programes federatius de la Direcció General d'Esports de la Comunitat de Madrid). “Amb aquesta tercera edició consolidem un congrés que està en constant creixement, comptant amb ponències i participacions de primer nivell. És una jornada molt útil per compartir opinions sobre qüestions de l'esport autonòmic i tractar els reptes de present i futur. Quan hem començat a agafar el ritme entre totes les unions de federacions que conformen CUFADE hem demostrat que som imparables. L'objectiu és que acabem sent la totalitat de l'esport autonòmic estatal i estem en bon camí”, ha declarat Esteva.

L'actual Bota d'Or de la Copa d'Àfrica, Emilio Nsue, va ser designat per a la ponència mediàtica mentre que David Baxauli (director de sostenibilitat de la Lliga), Mª Ángeles de Santiago (directora de MAS) i Manel Valcarce (director de Valgo) van realitzar respectives ponències magistrals sobre sostenibilitat, univers dona i màrqueting federatiu.

A més, l'Associació Nsue Sport Plus que va comptar amb la col·laboració de José Manuel Abud, l'actual Campió del Món de Parapowerlifting; l'Associació de la Premsa Esportiva Madrilenya; l'Associació Espanyola de Protocol; l'Institut Espanyol de Mediació Esportiva i Pacificació, i el Col·legi Oficial de la Psicologia de Madrid, van organitzar taules rodones en les diferents temàtiques (la superació, la importància de la comunicació, el protocol, la mediació i psicologia) amb ponents de gran prestigi com: Ana C. Maye (Coordinadora de FEGUIFUT), Gaspar Díez (director d'esports d'EuropaPress), Maria Rodrigo (directora de comunicació de la Lliga F), Fernando Peinado (director de comunicació de la UCM), David González (director de comunicació de la FBM), entre d’altres.